PAARUP: To professionelle sangere, Anitta Soliz Nielsen og Søren Ulrichs, har sammensat et program med kendte soloer og duetter fra forskellige musicals, operetter og operaer, som man kan høre lørdag i Paarup Sognegård fra klokken 14.15. På flyglet akkompagnerer Peter Nørskov Jørgensen, og der er gratis adgang og salg af kaffe og kage. Vil man deltage i fællesspisningen efter koncerten, så meld til senest torsdag på 40 49 55 58. Prisen er her blot 20 kroner. /RAS