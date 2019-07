Kendt kunstner flytter: Jens Galschiøt vil bygge nye atelierboliger tæt ved galleri

Den verdenskendte, fynske kunstner Jens Galschiøt vil bygge 10 boliger tæt ved sit galleri på Banevænget i Næsby og selv flytte ind i én af dem. - Det skal være et område for folk, der er interesserede i kultur og har en visionær tilgang til verden, siger han.

- Vi vil forsøge at lave et mere visionært byggeri med nogle store, høje vinduespartier og vil i det hele taget gerne lave noget ud over det sædvanlige rent arkitektonisk.

- Jeg er rigtig træt af mange af de bygninger, der bliver opført i Odense i øjeblikket. Der er for meget beton, men det er næsten endnu værre, når man så forsøger at dække det til med et lag mursten. I virkeligheden er det bare grimt og uden visioner. Der er ikke noget, der er lavet af kærlighed til livet. Det er lavet i kærlighed til at kunne få så mange boliger ind i så lille et område som overhovedet muligt, siger Jens Galschiøt og fortsætter:

Det ligger dog fast, at der bliver tale om et byggeri, der vil komme til at skille sig ud fra mængden, fortæller Jens Galschiøt.

Nu er parret dog klar til et nyt kapitel, der skal skrives tættere på galleriet. Ikke i én af de syv villaer, men i én af i alt 10 nybyggede boliger, som Jens Galschiøt planlægger at bygge lige ved siden af galleriet.

Der bliver dog hverken tale om et kollektiv eller et oldekolle kun for ældre mennesker.

- Det skal være et område for folk, der er interesserede i kultur og har en visionær tilgang til verden. Jeg forestiller mig at invitere nogle af mine venner og bekendte og andre, der har lyst til at være med. Det kan være kunstnere, skuespillere, forfattere eller journalister med hang til lange artikler i Information, siger Jens Galschiøt.

De 10 såkaldte atelierboliger bliver opført som lejeboliger. Og Jens Galschiøt lægger ikke skjul på, at han satser på, at boligerne vil kunne tiltrække mennesker af en bestemt støbning.

Klar om et par år

Forud for byggeriet skal der laves en ny lokalplan for området. Alt i alt regner Jens Galschiøt med, at der kommer til at gå et par år, før byggeriet står færdig nok til, at han selv kan flytte til Næsby.

- Jeg regner med, at det vil tage et års tid, før der er lavet en ny lokalplan. Derefter kan vi så komme i gang med at bygge. Men mon ikke der kommer til at stå nogle bygninger i løbet af et par år, siger han.

Mens der altså stadig går en rum tid, før byggeriet af de nye boliger går i gang, er selve galleri-bygningerne allerede ved at blive ombygget, så de kan rumme flere mennesker.

- Vi vil gerne have det godkendt til flere mennesker, når vi har middage eller afholder koncerter. Det handler blandt andet om at sikre, at der er nok nødudgange og sådan nogle ting.