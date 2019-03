Kendt fra TV: Loppesupermarked for børnetøj og nips åbner i Odense

Efter at have haft succes gennem TV-programmer som "365 Dage" og "Løvens Hule", åbnede iværksætter-konceptet 'Børneloppen' butik nummer fem på Blangstedgårdsvej i Odense. Dagen bød på høj sol, godt humør og masser af gode handler.

Efter en hel marts måned, der nu er kendt som en af de vådeste nogensinde, bød lørdag på noget af en omvæltning. Med en fornuftig to-cifret temperatur og skyfri himmel, var der lagt op til en skøn forårsweekend. Skønt mange måske lagde billet ind på en dag i haven, en tur på café eller en tur i skoven, var der mange odenseanere, der havde samme rejsemål.

Lørdag var dagen, hvor nybagte såvel som kommende forældrepar valfartede til Blangstedgårdsvej i Odense for at være med til åbningsfesten for det nye loppesupermarked, Børneloppen. Med 231 reoler proppet med tilbud på alt fra legetøj og brætspil til børnetøj og klapvogne, er Børneloppen et slaraffenland for forældre, der ønsker at gøre et kup.

Børn og voksne ankom i stimevis for at byde den nye konceptbutik velkommen. Der blev udelt slikposer, is fra Paradis og masser af smil til de mange handlende.

Det store overblik lå hos butiksindehaver Emilie Albjerg, der sammen med hendes svoger kunne slå dørene op til det 600 kvadratmeter store indendørs loppemarked. En åbning, hun har set meget frem til.

- Der er gået ni måneder fra, at vi tænkte den første strøtanke til, at vi har åbnet i dag. Det er måske meget passende, at det er ni måneder, for jeg ser jo lidt den her butik som vores baby, som vi endelig har fået til verden, fortæller Emilie Albjerg og smiler. Hun vil fremover være at finde omme bag kassen, hvor hun vil sælge de mange genbrugsklenodier for de mennesker, der har sat deres varer til salg i butikken - mod kommision, selvfølgelig.