Kemikaliesagen: Politikere bekymret for, hvad forsvundne kemikalier kan have gjort ved vandmiljøet

Hvis der virkelig er hældt stærke kemikalier i kloaksystemet, som noget tyder på efter de seneste prøver fra Vandcenter Syd, er det uhørt groft og noget svineri, lyder det fra to politikere i Odense Kommunes By- og kulturudvalg. De vil nu til bunds i sagen og er bekymret for, hvad der kan være sket med vandmiljøet.

Hvad er der sket med de mere end 36 ton potentielt farlige kemikalier, som er forsvundet fra virksomheden Printline i Seden, efter den gik konkurs i 2016? Det bekymrer i den grad de to medlemmer af Odense Kommunes By- og kulturudvalg, Anders W. Berthelsen (S) og Kristian Guldfeldt (K).

- Hvis der er nogen, der har hældt gift i vores kloakker, er det groft uhørt, siger Anders W. Berthelsen, som også er bestyrelsesformand for Vandcenter Syd.

Han henviser her til den seneste historie i Stiftstidende, som kunne fortælle, at prøver fra rendestensbrønde på adressen viste, at grænseværdien for tungmetallerne kobber, nikkel og krom var overskredet med helt op til 1760 procent i et enkelt tilfælde. Samtidigt blev pH-værdien målt til 9,83, hvilket tyder på, at der er hældt en stærk base i brønden.

- I vandcentret er vi i gang med at få undersøgt de prøver, vi har taget, nærmere, siger Anders W. Berthelsen, og jeg er interesseret i at få at vide, hvor giften er henne. Det kan godt være, at der sidder noget i spildevands- og kloakrørene stadigvæk, men hvad med det, der måske er løbet ud? Er det kommet ud i åen eller fjorden? Så jeg er bekymret, siger han.

- Det er skræmmende, at så mange ton kemikalier tilsyneladende kan forsvinde. Omstændighederne omkring det her virker noget mystiske - hvorfor kan de ansvarlige ikke sige, hvor kemikalierne er henne, spørger han.