Kemi i forkerte hænder: Fire spørgsmål trænger sig på efter afsløringer i Odense

1. Hvor er de 39 ton kemikalier, der mangler?

Efter virksomheden Printlines konkurs i 2016, overtog ejeren af bygningerne Seden Ejendomsinvest i foråret 2017 ansvaret for bortskaffelsen af de i alt 78 ton farlige kemikalier, der ifølge en liste udarbejdet af de førende eksperter fra Fortum (tidligere Kommunekemi) i Nyborg stod tilbage.

Dermed "arvede" Seden Ejendomsinvest fra fallitboet regningen på flere hundredtusinde kroner for at bortskaffe kemikalierne på autoriseret vis.

Siden er 39 ud af de 78 ton sporløst forsvundet, og selv om Odense Kommune flere gange har understreget, at alt, der bortskaffes, skal dokumenteres, så har direktør og medindehaver i Seden Ejendomsinvest Torben Brandt Rasmussen indtil videre ikke været i stand til at levere nogen form for dokumentation. Hverken overfor Odense Kommune eller over for Fyens Stiftstidende.

Torben Brandt Rasmussen skylder derfor svar på spørgsmålet: Hvor er de 39 ton kemikalier, der mangler?