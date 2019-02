Kemi-afsløringer: Politikere er rystede og taler om mulig politianmeldelse

39 ton kemi er forsvundet sporløst forsvundet, og 31 ton står stadig tilbage på adressen Nordbirkvej 4 i Seden. Den tilbageværende kemi er både blevet flyttet rundt, som her udenfor, og der har ifølge Odense Kommune været tændt et stort bål ved siden af. Foto: Odense Kommune, taget 2. oktober 2018.

Fyens Stiftstidendes afsløringer de seneste dage ryster politikere med ansvar for miljøområdet. - Jeg håber, at forholdene kan meldes til politiet, siger Anders W. Berthelsen (S). Kemikalie-sagen fra Seden bliver et punkt på næste møde i By- og Kulturudvalget.

De seneste dages afsløringer i Fyens Stiftstidende af, at 39 ton farlige kemikalier siden foråret 2017 er sporløst forsvundet fra en erhvervsejendom i Seden nord for Odense, samt at de tilbageværende 31 ton kemi på stedet behandles på en alt andet end betryggende vis af den nye lejer Årslev Entreprenørforretning, ryster politikerne i By- og Kulturudvalget. - Det er med stor bekymring, at jeg læser om forsvundne kemikalier, manglende dokumentation og problematisk opbevaring, siger den ansvarlige rådmand for miljøområdet Jane Jegind (V). - Det er rystende, at en lokal virksomhed tilsyneladende håndterer farlige kemikalier på en så uansvarlig måde, at de er til fare for borgere i Odense, siger Anders W. Berthelsen (S).

Sagen kort Siden før jul har Fyens Stiftstidende fulgt sporene i sagen om virksomheden Printlines konkurs i slutningen af 2016 og alt det, som skete derefter.



Fredag afslørede avisen, at tonsvis af farlig kemi er sporløst forsvundet fra ejendommen på Nordbirkvej 4 - efterladt efter virksomheden Printlines konkurs i slutningen af 2016.



De mange ton kemi, der mangler, fremgår af to lister fra henholdsvis foråret 2017 og 17. januar i år. Samlet set mangler der dokumentation for, hvor i alt 39 ton kemi er blevet af.



Medejer og direktør i Seden Ejendomsinvest Torben Brandt Rasmussen fastholder, han kan redegøre for alle kemikalier, der er bortskaffet. Men dokumentationen har han trods gentagne henvendelser fra Odense Kommune ikke leveret, ligesom han heller ikke har ønsket at fremlægge dokumentation i avisen.



Lørdag kunne avisen fortælle, at der fortsat står 31 ton farlige kemikalier på Nordbirkvej 4, herunder saltpetersyre og svovlsyre i stærke koncentrationer, som i dag er overladt i ukyndige hænder.

Ejeren af Nordbirkvej 4 er selskabet Seden Ejendominvest. Medejer og direktør Torben Brandt Rasmussen siger, at han kan dokumentere, hvor al kemi, der er bortskaffet, er forsvundet hen, men Odense Kommune har trods gentagne opfordringer ikke modtaget dokumentationen. Torben Brandt Rasmussen har heller ikke overfor avisen fremlagt dokumentation. Foto: Michael Bager

Får en orientering tirsdag Kristian Guldfeldt (K) frygter, miljøet kan have lidt overlast. - Jeg bliver bekymret for vores miljø og natur, når jeg hører sådan en historie, og jeg kan kun frygte for konsekvenserne, hvis de mange ton kemikalier, som man i øjeblikket mener, der mangler, ikke er blevet bortskaffet korrekt. Jane Jegind oplyser, at kemi-sagen nu bliver et punkt på dagsordenen på det næste møde i By- og Kulturudvalget, der finder sted tirsdag. - Jeg har på baggrund af Fyens Stiftidendes artikel spurgt ind til det i forvaltningen idag, og der planlægges med, at vi i By- og Kulturudvalget vil få en orientering på tirsdagens udvalgsmøde, så vi kan følge sagen. Målet er, at der hurtigst muligt kommer styr på sikkerheden, og at der redegøres for, hvor de forsvundne kemikalier er.

Håber på politianmeldelse Anders W. Berthelsen ønsker, at sagen om de forsvundne og farlige kemikalier skal undersøges helt til bunds. - Jeg håber, at forholdene kan meldes til politiet og kan blive undersøgt grundigt, og at straffen er hård. Både hvis virksomheden har skilt sig af med 39 ton kemikalier på en ulovlig måde, og hvis de tilbageværende 31 ton opbevares uforsvarligt, siger han og tilføjer: - Desuden er det vigtigt, at de forsvundne mængder findes igen, så de ikke er til skade for miljø og mennesker. Ejeren af virksomheden må ud med sproget i stedet for bare at henvise til sin advokat. Jane Jegind er enig i, det bør føre til en politianmeldelse, hvis der er sket noget ulovligt. - Såfremt forvaltningen kan konstatere lovovertrædelser, skal de selvfølgelig politianmeldes, men det regner jeg med, vi er klogere på efter tirsdagens udvalgsmøde, siger hun. Vandcenter Syd har på baggrund af de seneste dages afsløringer indledt en undersøgelse, der skal forsøge at kaste lys over, om de forsvundne kemikalier kan være endt i kloakken. Vandcenteret understreger dog, at det ikke er sikkert, at kemikalierne vil kunne spores, såfremt det er sket.