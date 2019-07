Kattene er flyttet ind: Inges Kattehjem er kommet på plads i nyt hus

Kattene på Inges Kattehjem er netop flyttet ind i helt nyrenoverede lokaler på Landbrugsvej. I et års tid har de boet i en hal i baghaven, mens et helt almindelige parcelhus er blevet renoveret, bygget om og gjort kattevenligt.

Asta, Dorrit, Bertram og Sigurd synes at være godt tilfredse med deres nye hjem på Landbrugsvej. De bor i store lyse lokaler med praktiske klinkegulve, god udluftning og særlige rum til problematiske kollegaer, der ikke kan eller vil være en del af fællesskabet. De har tilmed et slags hospital i samme bygning og søde plejere, der sørger for mad, drikke og underholdning. Kattene på Inges Kattehjem er endelig flyttet ind i deres nye permanente hjem på Landbrugsvej. Det er et godt et år siden, at de herreløse katte flyttede ud til matriklen på Landbrugsvej, men den første lange tid har kattene boet midlertidigt i en hal bag huset, mens parcelhuset blev gjort mere katte-egnet. - Vi er meget glade for nu at være helt på plads. Vi havde godt nok travlt op til vores åbent hus arrangement, hvor de sidste skruer blev skruet i, fortæller Sidsel Nymark, der er leder af Inges Kattehjem i Odense sammen med Christina Ilsøe. Selv om Inges Kattehjem nu er placeret et mindre synligt sted i byen, er personalet godt tilfredse med byttet, forklarer Sidsel Nymark, mens hun viser rundt i huset. Hvorfor vender vi tilbage til.

Inges Kattehjem Inges Kattehjem i Odense er en af i alt fem afdelinger i Danmarks største katteorganisation, som hjælper anslået 4000 hjemløse katte hvert år.Det er muligt at adoptere en kat fra Inges Kattehjem. Alle katte er øremærkede, neutraliserede, vaccinerede og dyrlægetjekkede, inden de sendes ud til nye hjem.



Blandt andet af den grund koster det 950 kroner at adoptere en voksen kat og 1200 kroner at adoptere en killing.

Mia Larsen på sin fodringsrunde. Kattene bor i bure, men kommer også ud og lege i huset i løbet af dagen. Her fodrer hun en kattefamilie på fem. Foto: Stine Jessen Jensen

Økonomisk bet Men det kom som lidt af et chok, da Inges Kattehjem for godt et år blev opsagt fra lejemålet hos Odense Kommune. I 25 år havde kattehjemmet holdt til på Søndre Boulevard lige over for Zoo, og ingen havde forestillet sig, at det skulle ændres. - Vi synes, vi boede godt og centralt, hvor vi var, og det er ikke sådan lige til at finde noget nyt. Vi kunne jo ikke rigtig være i et almindelig villakvarter med alle de katte, husker Sidsel Nymark. Det var også en økonomisk bet at skulle ud og investere i et hus, fortæller hun.

Sidsel Nymark har i mange år været frivillige på Inges Kattehjem i Odense, men nu er hun en af de fire ansatte. Hun er leder sammen med Christina Ilsøe.

Katte kan isoleres Til gengæld har det nu vist sig, at de nye lokaler fungerer optimalt. Husets tidligere udestue er blevet til indgang med en lille butik med foder og ting til katte. Køkkenet er forvandlet til personale- og modtagerum, og der er indrettet to separate rum til dyrlægekonsultation og operationsstue. - Det er især dyrlægerne, der nu har fået bedre forhold, men generelt har vi også fået mere plads. Eneste minus kunne være, at vi er mindre synlige - at folk ikke lige tilfældigt kommer forbi, men vi synes ikke, vi kan mærke, at der kommer færre. Folk kan godt finde herud, og da vi havde åbent hus kom der over 200, siger Sidsel Nymark. Der er i alt fire rum til kattene, hvor de kan bo og med behørig hensyn til, om de skal være isolerede eller ej. Nogle skal isoleres af hensyn til smittefare - andre fordi de ikke har det godt med de andre katte. Kattene opholder sig i bure, men kommer jævnligt ud og lege. Blandt andet i den nyindrettede løbegård.

Scoopy og Morgana er to meget livlige energibundter. De er søskende og er allerde adopteret af en familie, der gerne vil have begge killinger. Foto: Stine Jessen Jensen

Får hjælp til killinger Sommeren er højsæson for Inges Kattehjem. Nogle katte efterlades, når deres familier tager på ferie, og det er også nu, at mange killinger bliver født. I denne tid er der 33 katte i huset, mens 21 kattemødre med killinger er ude i plejefamilier, indtil killingerne bliver store nok til at blive adopteret væk til nye ejere. - Vi er meget taknemmelige for de mange frivillige plejefamilier. Uden dem havde vi ikke kunne få det til at fungere. Vi er ikke fyldt helt op nu, men vi ville ikke kunne rumme de måske omkring 100 katte og killinger, der er rundt omkring i plejefamilierne nu, siger Sidsel Nymark.

Danmarks største Inges Kattehjem er landets største katteorganisation, der hjælper omkring 4000 katte om året. Organisationen tager sig af hjemløse katte og arbejder generelt med at højne kattens status. - Vi arbejder for kattene og følger med på alle fronter - for eksempel i den nyeste forskning. Vi gør meget ud af at vejlede folk, når de vil have en kat, og vores arbejde består blandt andet i at matche den rigtige kat med den rigtige familie. En stor og aktiv familie skal måske ikke have en lille frygtsom kat for eksempel, siger Sidsel Nymark, der selv er uddannet biolog. Inges Kattehjem på Landbrugsvej har åbent mellem klokken 16 og 18 på tirsdage, torsdage og søndage.