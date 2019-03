Odense: Gælder færdselsreglerne for alle? Det spørgsmål vil efter ikke nødvendigvis blive besvaret med et ja, hvis man stiller det til cyklister i Odense.

I december sidste år noterede politiet i løbet af en time 31 cyklister for at køre over for rødt i krydset Østre Stationsvej/Thomas B. Thriges Gade, og lederen af Fyns Politis operative færdselssektion, Preben Ingemansen, måtte konstatere, at mange cyklister tilsyneladende ikke mente, at lysregulering var noget, de behøvede at forholde sig til.

Den antagelse fik politiet bekræftet, da betjente torsdag morgen tog på kontrol på Hjallesevej i krydset ved Ørnfeldtvej. En borger havde bedt politiet om holde øje med, hvor mange cyklister der forstod, at rødt lys betyder stop. Borgeren havde fortalt politiet, at han flere gange havde været tæt på at blive kørt ned i fodgængerovergangen af cyklister, som ikke holdt tilbage for rødt lys.

Der viste sig at være god grund til tage en snak med cyklisterne på stedet, fortæller Fyns Politi i et tweet. På halvanden time stoppede en patrulje 65 cyklister, som kørte over for rødt.

De fleste forklarede ifølge politiet, at de ikke var opmærksomme på, at der var rødt. Enkelte mente nu heller ikke, at de behøvede at holde for rødt lys.

De kan nu alle se frem til en bøde på 1000 kroner, oplyser Fyns Politi.