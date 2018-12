Katedralskolen har verdens nyeste gamle bibliotek

På Odense Katedralskole har man de seneste år renoveret sit 124 år gamle bibliotek. Men selvom det skal være nyt og flot, skal atmosfæren bevares fra gamle dage.

Det første man lægger mærke til, når man går ind på et bibliotek, er lugten. Et bibliotek skal helst lugte - ikke gammelt - men gammelagtigt. Lugten af bøger, er lugten af viden. Og selvom Odense Katedralskoles bibliotek er så nyt, at det ikke engang er åbnet endnu, kan man med det samme fornemme atmosfæren. At det er et ægte, gammelt bibliotek. Trægulvet er lakeret med Tonkin og olie, så brædderne ligger mørke og blanke som på et rigtigt sejlskib. Reolerne bugner af indbundne værker, der, selvom de lige er blevet støvet af, stadigvæk afgiver den helt rigtige aroma. Men sammen med alt det gamle blander sig det nye. Splinternye computere står monteret på hypermoderne skriveborde, og nytrykte skolebøger deler reoler med de gamle leksikoner. - Vi har prøvet at føre biblioteket tilbage til sit gamle look, fortæller bibliotekar Mette Solberg. - Man skal gerne have fornemmelsen af at være på et gammelt bibliotek, men samtidigt skal funktionaliteten være i top. Som noget nyt kan eleverne blandt andet bruge selvbetjening i stedet for at være afhængige af bibliotekarernes tilstedeværelse.

Det gamle bibliotek Odense Katedralskole har haft sit eget bibliotek siden 1757 og gymnasiet har haft til huse i hovedbygningen i Jernbanegade siden 1894. Det gør langt ældre end eksempelvis centralbiblioteket i Odense, der først blev etableret i 1924. Inden da var biblioteker private læseklubber. Biblioteket på katedralskolen har netop gennemgået en større renovering takket være penge fra A.P Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og Den Faberske Fond.



Det nye gamle bibliotek blev genåbnet fredag i den forgangne uge.

Biblioteket har bevaret sin gamle stil og indeholder skjulte bogskatte som for eksempel Flora Danica og Christian d. 3.s bibel. Bibliotekar Mette Solberg i det nyrenoverede bibliotek. Foto: Nils Svalebøg

Sjældne og uvurderlige værker Inde bag en tung glasdør bagest i biblioteket står tre tidligere bibliotekarer og sætter de allersjældneste værker op. Nogle af dem er bøger fra helt andre paradigmer. Fra tider hvor man så på verden på en helt anden måde. Disse læder- og skindindbundne bøger skal håndteres varsomt, og som de eneste på biblioteket kan de ikke lånes med hjem. Man kan dog få lov at læse i dem, hvis man spørger pænt. - Vi går ikke meget op i den pengemæssige værdi i vores arkiver, så selvom bøgerne er meget værdifulde, så er de vigtige for os på grund af, at de er med til at bevare bibliotekets arv, fortæller Mette Solberg stolt. De har faktisk deres bøger så kære, at en konservator fra Det Kongelige Biblioteks bevaringsafdeling flere gange har aflagt besøg under renoveringen. - Vi har fundet ud af, at de ældste bøger ikke har godt af tør luft. Derfor har vi dem i et særligt rum, hvor årstidernes skiften ikke påvirker temperaturer og luftfugtighed, fortæller Mette Solberg.

Bibliotekets skatte inkluderer blandt andet Flora Danica og Christian d. 3.s bibel. Foto: Nils Svalebøg

Tomme hylder Flere af reolerne står stadig gabende tomme, selv om biblioteket blev åbnet fredag i sidste uge. Men det er der en god forklaring på. - Vi har undervurderet situationen en anelse. 38.000 bøger skulle tages ned, sorteres og sættes op igen. Med brug af studenterhjælpere troede vi, det ville tage et halvt år, men det kommer til at tage et helt, fortæller Mette Solberg. 13.000 bøger mangler stadig at stilles op, og det tager tid, når de skal stå efter et meget stringent system. Det er dog forholdsvis ældre bøger, der mangler, og som derfor ikke er så efterspurgte. Arbejdet med at renovere biblioteket har i det hele taget været enormt. Pengene er kommet fra A.P Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og Den Faberske Fond. Det er kun skolens 3. g'ere, der blandt de nuværende elever har haft mulighed for at se det gamle bibliotek. Selvom biblioteket som sådan ikke er offentligt, kan man godt få lov at gå på opdagelse i de gamle bøger, selvom man ikke går på skolen. - Vi vil gerne have folk udefra til at kigge ind. Måske har vi et værk, som de leder efter, men som ikke findes andre steder, fortæller Mette Solberg. Katedralskolen har haft bibliotek siden 1757 og haft til huse i hovedbygningen siden 1894. Til sammenligning har centralbiblioteket kun eksisteret siden 1924.

Et enormt vindue er sat i væggen, så man ude fra gangen kan se direkte ind i skattekammeret. Foto: Nils Svalebøg

På gangen ind til biblioteket er opsat et kabinet med gamle artefakter, der er fundet under renoveringen. Foto: Nils Svalebøg

Bibliotekets høje alder betyder, at mange af bøgerne er fra dengang, hvor man ikke gjorde sig så meget i omslagsillustrationer. Foto: Nils Svalebøg