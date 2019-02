Kastede fire kilo tung sten i hovedet på mand: Onsdag begynder retssagen mod tre mænd

Udover de to forhold i forbindelse med episoden i september 2018, hvor en mand fik kraniebrud efter at være blevet ramt af stenen, står de tre mænd også tiltalt for flere andre forhold.

Det står tre mænd tiltalt for i retten i Odense, når retssagen starter onsdag klokken ni. Ifølge anklageskriftet lyder tiltalen på legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter i forbindelse med stenkastet, der endte i kraniebrud. Alle tre mænd er også tiltalt for et indbrud, der har fundet sted i samme tidsrum - klokken 2.30 til 7.30 - som indbruddet i den 40-årige mands hjem på Guldsmedevænget.

Adskillige andre tiltaler

Udover de to tiltaler er mændene også tiltalt for tre forhold af hærværk - blandt andet for i forbindelse med at have kastet den tunge sten gennem ruden også at have ramt og skadet et komfur - fremgår det af anklageskriftet. Ydermere er to af de tre mænd også tiltalt for vold og trusler efter en episode den 1. november 2018 på p-pladsen foran Netto på Blækhatten i Odense.

De to mænd skal - ifølge anklageskriftet - have slået en mand flere gange i ansigtet med knytnæve og blandt andet have truet ham med, at "de ville kneppe ham og hans kæreste". I forlængelse af episoden har de to mænd kastet en hammer på en personbil. Derfor står de også tiltalt for endnu et forhold af hærværk.