Kaotisk spareforløb i Odense: Det har ikke været så hektisk siden A. Boyes mobilregning

Det var på et hasteindkaldt pressemøde for en uges tid siden, at Peter Rahbæk Juel og Susanne Crawley Larsen var fælles om at præsentere et alternativt sparekatalog, der fjernede millionbesparelser på børnene for i stedet at styre sparekniven mod administration og ledelse. Det var kulminationen på et kaotisk forløb, der har været dyrt for dem begge. Foto: Erik Thomsen