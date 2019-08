Ejeren af bygningen i det centrale Odense, der tidligere husede Arkaden Food Market, har afleveret et krav på 9,8 millioner kroner, efter at de to selskaber bag madmarkedet er gået konkurs. Kravet kan få betydning for fordelingen af de aktiver, der måtte være tilbage i konkursboet.

Ejerne af Arkaden Food Market i Odense betalte ikke husleje i de sidste par måneder op til konkursen tidligere på måneden.

Det har udlejeren Karsten Bill Rasmussen tidligere fortalt til Fyens Stiftstidende.

I forbindelse med konkursen har Karsten Bill Rasmussen dog ikke kun afleveret krav for de to måneder, men for den samlede lejekontrakts periode, der løber helt frem til 2023. Samlet set har han afleveret et krav til boet på 9,8 millioner kroner, hvoraf de 7,8 millioner kroner drejer sig om den husleje, som udlejeren potentielt kan gå glip af.

Det skriver TV2/Fyn.

Karsten Bill Rasmussen har ikke ønsket at uddybe kravet over for TV2/Fyn, men ifølge kurator Flemming Hartvig Pedersen kan det få betydning for fordelingen af de penge, der måtte være tilbage efter konkursen.

- Hvis én kreditor har et meget stort krav, så vil vedkommende også få en større andel af den pulje, der er tilbage til de pågældende kreditorer, siger Flemming Hartvig Pedersen til TV2/Fyn.

Dermed kan kravet også få betydning for de mange stadeholdere, der også har penge til gode efter konkursen. De har alle betalt et depositum for deres boder, og risikerer dermed at miste beløb i en størrelsesorden mellem 40.000 og 80.000 kroner.

Kravet fra Karsten Bill Rasmussen indeholder også en forventet udgift til at reetablere bygningen på samlet set 2,6 millioner kroner, selvom de nu tidligere ejere af Arkaden oplyser, at de selv har betalt op mod tre millioner kroner, da de renoverede ejendommen, før åbningen af Arkaden i december 2017.

Kravet fra Karsten Bill Rasmussen er endnu ikke godkendt af kuratoren Flemming Hartvig Pedersen.

- Kreditorerne indberetter hver især, hvad de har til gode, og det skal de jo dokumentere, at de rent faktisk har, siger han til TV2/Fyn.