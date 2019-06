Kan der være flere på Tinderbox: Her er fem ting vi lærte af dette års festival

1. Pladsen virker

Det kostede kommunen adskillige millioner kroner at gøre Tusindårsskoven klar til at være en toptunet festivalplads, da Tinderbox kom til byen for fem år siden. Men missionen lykkedes. For området giver en særlig stemning med ly under træerne og et terræn, der varierer så meget, at alle kan finde en plads, hvor de har udsyn til scenerne.

Investeringen er uden tvivl givet godt ud, når verdensstjernen Ed Sheeran den 27. og 28. juli spiller for 86.000 mennesker over to aftener. Det er masser af omsætning.