Kampvalg i retten: Udlejer og stadeholdere overtrumfede Arkaden-ejere

Ejerne af Arkaden Food Market ville gerne have haft deres egen advokat til at agere kurator for konkursboet, men da Skifteretten i Odense torsdag afsagde konkursdekretet, lykkedes udlejeren og stadeholderne med at få valgt en anden advokat til opgaven.

Efterspillet efter Arkaden Food Markets konkurs tog endnu en overraskende drejning, da konkursen torsdag blev behandlet i Skifteretten i Odense. Som ejere havde Jacob Christer Larsen og Thomas Kyung Jensen som udgangspunkt førsteretten til at pege en advokat, der som kurator for konkursboet kunne undersøge ledelsens dispositioner og gå på jagt efter alle tilgængelige aktiver i de to konkursramte virksomheder Arkaden Food Market Aps og Arkadecafeen Aps. Men i retten blev valget af deres egen advokat som kurator udfordret af udlejeren Karsten Bill Rasmussen og flere af stadeholderne, der var gået sammen om at pege på en helt anden advokat som kurator - nærmere betegnet Flemming Hartvig Pedersen fra Focus Advokater. Valget stod dermed mellem Flemming Hartvig Pedersen og ejernes advokat, Anders Madsen fra Agenda advokater. Og her endte skifteretten med at udpege Flemming Hartvig Pedersen som kurator, fordi udlejeren og stadeholderne tilsammen havde fleste penge til gode efter konkursen.

Dramatisk forløb Kampvalget af kurator er bare den seneste udvikling i et dramatisk forløb, hvor politiet også er blevet involveret. Det kom bagpå de fleste af stadeholderne, da de natten til onsdag den 31. juli fik en email, hvor ejerne af Arkaden meddelte, at de havde begæret madmarkedet konkurs. Endnu mere overraskede var stadeholderne dog, da de den følgende formiddag mødte op i Arkaden og kunne se, at inventaret i den store hal og drikkevarerne i køleskabene i barerne var blevet fjernet i løbet af natten. Ejerne og deres advokat forklarede senere, at aktiverne blot var blevet sikret i et aflåst lokale i Arkaden. Men det var tilsyneladende ikke sikret godt nok. Fredag formiddag måtte politiet således rykke ud til Arkaden, fordi dørene til det aflåste lokale var brudt op, så inventaret og drikkevarerne nu var væk.

Selskaber har ændret formål Med torsdagens konkursdekret er Jacob Christer Larsen og Thomas Kyung Jensen ikke længere ejere af Arkaden Food Market Aps og Arkadecafeen Aps. De ejer dog stadig de to selskaber Rudbækgård Holding Aps og Arkaden Holding Aps, der ejede de to konkursramte selskaber. De to selskaber ændrede formål pr. 1. august, så de nu begge er registreret med formålet formueforvaltning. Samme dato trådte Thomas Kyung Jensen ud af direktionen i Arkaden Holding, mens Jacob Christer Larsen trak sig fra direktionen i Rudbækgård Holding. Den nyvalgte kurator Flemming Hartvig Pedersen får nu til opgave at sikre, at udlejeren, stadeholderne og de andre kreditorer får så mange af deres penge tilbage. Flemming Hartvig Pedersen oplyser til Fyens Stiftstidende, at han er gået i gang med at registrere aktiver og passiver i de to konkursramte virksomheder, og at han på nuværende tidspunkt ikke har nogen kommentarer.