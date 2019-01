Kampen om guleroden: Kaniner hopper om kap

- Ej, din store klovn, griner en kvinde, da hendes kanin lander i vandbassinet i stedet for at springe hele vejen over det.

Ubberudhallen er i årets første weekend omdannet til en legeplads for kaniner. Flere rækker med udstillingskaniner fylder den ene halvdel af det store rum. 222 styk for at være præcis. Her inspiceres de med stor nøjagtighed af dommerne.

I den anden ende af idrætshallen udøves en anden slags sport, end den hallen oftere lægger hus til. Her er hopkaninerne nemlig i fuld gang med konkurrencen. En miniature agilitybane er stillet op for de hoppende gnavere.

En af dem, der deltager, er 18-årige Marie Floutrup, der også er medarrangør af kaninudstillingen. Hverdagene bruger hun på at gå i 3.g på gymnasiet, men ved siden af skolearbejdet bruger hun en del timer på at træne sine hopkaniner. Dem har hun seks af, og hun træner med dem cirka en gang om ugen.

- Jeg hopper for at vinde. Det er konkurrencen, der siger mig noget, fortæller hun.

En kanin, der skal hoppe over de forskellige udfordringer, strejker til stor frustration for ejeren, der står i den anden ende af snoren.

Ejvind Sørensen er formand for Odense Kaninavlerforening, og han er begejstret for weekendens fremmøde. Både af kaniner og mennesker.

- Vi arbejder jo hen imod den her weekend hele året, så det er dejligt at se resultatet af arbejdet, siger han.

Hos de hoppende kaniner har kaninerne i elitekategorien nu gjort deres arbejde, og banen skal derfor bygges om til de kaniner, der hopper i kategorien "let".