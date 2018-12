- Det er et forsøg på at specialisere hjælpen og gøre den mere kvalificeret. Når det ikke er så ofte, vi står med opgaven, vil vi hellere samle den på få hænder og bygge et netværk og ekspertise op end at smøre det tyndt ud på flere fagpersoner, siger Kim Juul Larsen.

- Det her er en gruppe mennesker, der har fået lov lidt at sejle deres egen sø. Hvordan håndterer man, hvis ens søn er ved at blive involveret i bander? Hvad hvis man selv bliver bedt om at vidne og står med trusler op over begge ører? Der har ikke været tilbud til dem.

Det kan være et offer for vold, for trusler eller afpresning fra bander. Det kan være et vidne til bandekriminalitet. Eller en mor, far, søskende eller anden pårørende til en person involveret i miljøet omkring banderne.

- Vores rolle er at sikre, at de kommer derhen, hvor de bliver hjulpet bedst. Det kan være hos os med samtaleterapi og familieterapi, eller det kan være i psykiatrien eller misbrugsbehandling.

- Sådan et overgreb forgrener sig til hele familien og bliver hele familiens problem, hvis offeret for eksempel får angst og ikke tør være alene hjemme, fortæller hun.

Millioner til kampen

Ambitionen med det nye, særlige psykologtilbud er både at støtte ofre, vidner og pårørende, at forebygge psykiske følgevirkninger og også stoppe fødekæden til bandekriminalitet. Indsatsen betales af en bid af de i alt 10 millioner kroner, byrådet i budgetforliget for 2018 satte af til kampen mod byens bander.

Og børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) håber, at flere snart søger psykologhjælpen.

- Vi kan være lidt nervøse for, at det ikke er særlig kendt, at der nu er den mulighed, siger hun.

- Vi har også et tilbud om gratis, anonym psykologhjælp til unge mellem 13 og 30 år, og det er blevet overrendt fra begyndelsen, men der er ikke særlig mange, der har søgt tilbuddet til ofre, vidner og pårørende. Vi vil gerne være sikre på, at der ikke er nogen, der har et behov, men som ikke ved, de kan få hjælp.

Ud over psykologtilbuddet bliver de 10 millioner bandekroner blandt andet brugt på at hjælpe flere børn ind i fritids- og foreningsliv for på den vis at holde dem væk fra banderne, ligesom der er penge til frivillige og sociale organisationer, som hjælper socialt udsatte, hvis de for eksempel akut har brug for at komme væk fra byen og bandetrusler.