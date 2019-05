Kamp om hurtigt net: Antenneforeninger frygter for TDC's fiberplaner i Odense

Det kunne lyde som et fantastisk tilbud, da TDC onsdag annoncerede, at man i juli vil grave fibernet ned kvit og frit til lidt under 1400 husstande og virksomheder i Søhusområdet. Ifølge TDC er projektet i Søhus blot det første i en større satsning, der skal levere fibernet - og gerne tv- og internetpakker - til odenseanerne i fremtiden.

Men hos Søhus Antenneforening er begejstringen til at overse. Faktisk frygter formand Steen Hansen, at TDC's indtog kan gå hårdt ud over antenneforeningen med 1075 medlemmer.

- Det lyder godt, når nogle siger, at noget er gratis. Men de bruger jo ikke mange millioner på at grave kabler ned her i området uden en bagtanke. De vil selvfølgelig have deres penge hjem igen plus renter i forhold til, hvad det koster at grave fiber ned. Og vi mener, det er helt tosset, at man graver fiberkabler ned i et område, hvor vi netop er ved at investere tre millioner i en opgradering af vores anlæg. Noget der vil kunne levere den samme hastighed, som man kan få med fiberkablerne, siger Steen Hansen.

Han og foreningen er ikke overrasket over, at netop deres område var det, som TDC tilfældigt udvalgte som det første sted. For TDC har gennem Yousee forsøgt at komme ind som tv-udbyder hos antenneforeningen, der har et samarbejde med Stofa. Det lykkedes ikke, og nu er det Stofa der med to millioner kroner, og foreningen der med en enkelt million kroner, har sat gang i en opgradering af foreningens digitale infrastruktur til internet og tv.

- Jeg tror i hvert fald ikke, det er tilfældigt. Jeg har set, at man hos TDC ikke er tvunget til at vælge en bestemt udbyder. Men uanset hvem man vælger, så vil man få svært ved at finde noget, der er billigere end det, vi kan levere, siger formanden, der i sin egenskab af direktør for det store boligområde Æbleparken også vil gøre sit til, at TDC får svært ved at kapre nye kunder.

- Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for, at de ikke kommer ind i Æbleparken, siger Steen Hansen.

Hos naboantenneforeningen Næsby Antennelaug er formand Christian Frederiksen også bekymret over TDC's indtog. For det kan på sigt også koste byens næststørste antenneforening medlemmer.

- Hvis de begynder at grave fiberkabler ned i vores område, så er det klart, at det kan blive et problem for os. Men vi mener nu stadig, at vi har mulighed for at tilbyde det, folk efterspørger, siger Christian Frederiksen.

Næsby Antennelaug bruger Yousee som tv-leverandør. Og Christian Frederiksen mener, der er andre ting, der kan gøre livet svært for byens antenneforeninger i fremtiden.

- Allerede nu kan vi mærke, at flere og flere streamer og vælger tv-pakkerne fra. Og så betyder det også noget for os, at man i alle de nybyggerier, man laver i Odense, ikke lægger antennekabler ind. Det gør det svært for os at få fat i nye kunder, siger Christian Frederiksen.

I torsdagens udgave af Fyens Stiftstidende forklarede Henrik Leu Christiansen, der er chef for TDC's fiberprojekt, at Søhus formentlig blot er det første af flere steder i Odense, man vil tilbyde gratis fiberløsninger helt ind i husstanden. Han lagde ikke skjul på, at man håber, at nogle vælger en løsning med internet og tv fra TDC/Yousee. Men målet er også at levere den infrastruktur, der blandt andet skal bruges fremtiden nye mobile netværk 5G.

Hos TDC slår man fast, at der ikke følger nogen krav med, hvis folk i området takker ja til at få gravet fibernet ind i deres husstand. Det står folk frit for at få lagt fibernet ind uden at bruge det eller at vælge den udbyder, de ønsker.