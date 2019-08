ÅLØKKE: Hør Det Fynske Kammerkor ved koncerten tirsdag den 3. september klokken 14 i Hans Tausens Kirke, hvor man vil kunne høre såvel nordisk som amerikansk musik. Alle melodier og satser har med lys at gøre, fra betagelse af nordlys til det himmelske lys. "Fred hviler over land og by", "Sorrig og glæde de vandre til hobe" og "Septembers himmel er så blå" er nogle af sangene, dog denne aften i nye melodier skabt af Ole Kongsted og Leif Lundberg. /RAS