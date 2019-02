I weekenden er der Odense Geek Gathering. Her kan man blandt andet nørde med brætspil, rollespilsudklædning og hvad et geek-hjerte ellers begærer. Foto: Nils Svalebøg

Lørdag d. 16. februar fra 10-02 står i nørdernes tegn, når Kulturmaskinen åbner dørene for den første, årlige Odense Geek Gathering. Her vil være alt fra udklædning, oplæg og stand-up til speed-dating, live-maleri og fest.

Bat-signalet er tændt. Om du svinger tryllestaven på Hogwarts, knytter Den Ene Ring i din hånd eller blot er fra en fjern galakse for længe, længe siden, så er Odense på lørdag stedet for dig. Kulturmaskinen er disse dage ved at lægge sidste hånd på et event, der endnu ikke har set sit lige på fynsk jord. Odense Geek Gathering er både et samlingspunkt for og en hyldest til nørdkulturen og dens indflydelse på populærkulturen de seneste år. Den indflydelse har man blandt andet kunne se i biograferne, hvor begrebet første gang så dagens lys med filmen "Nørderne kommer" fra 1984. Slår man op i Den Danske Ordbog defineres en nørd som en person - som regel en ung mand - der er yderst optaget af tekniske og naturvidenskabelige interesser, men ellers er klodset og upraktisk. Typisk prioriterer nørden ikke socialt samvær med andre end netop nørder, ja nogen gange stjæler interessen for nørderiet så meget tid, at det ikke rigtigt bliver til noget samvær med andre. Men de senere år er der sket noget med begrebet. Nørd er gået fra at være et skældsord til en titel, som folk gerne tager på sig, og ellers nørdede emner som for eksempel superhelte har opnået en populartiet, så superheltefilm har været blandt de bedst indtjenende film.

- Vi vil gerne hylde nørdkulturen og samle de mennesker, der dyrker den. Derfor har vi valgt navnet Odense Geek Gathering. Vi vil samle alt fra cosplayers, rollespillere, gamere og alt derimellem til en full-power nørdedag i midten af Danmark. Anders Skov Andersen, projektleder for Odense Geek Gathering

Projektleder for Odense Geek Gathering, Anders Skov Andersen, har høje forventninger og sommerfugle i maven. Der er linet op til den helt store nørdedag på lørdag.Foto: Nils Svalebøg

Hyldest til kulturen Odense Geek Gathering har efter arrangørernes mening alt, hvad et nørdet hjerte begærer. Hvor ellers vil man kunne opleve salg og opvisning af hjemmelavede kostumer under samme tag som en brætspils-lounge og mulighed for at høre oplæg med Lars Thiesgaard, der blandt andet har lagt stemme til Pumba, Grisling, Scooby-Doo og adskillige andre tegnefilmfigurer? Kulturmaskinen har her forsøgt at klemme så mange aktiviteter ind pr. kvadratmeter som muligt, forklarer projektlederen for dette nørdede Mekka, Anders Skov Andersen. Han mener, at navnet er mere end dækkende for, hvad Kulturmaskinen har af målsætning for dagen. - Vi vil gerne hylde nørdkulturen og samle de mennesker, der dyrker den. Derfor har vi valgt navnet Odense Geek Gathering. Vi vil samle alt fra tegneserielæsere, rollespillere, gamere og alt derimellem til en full-power nørdedag i midten af Danmark, siger han.

En magisk forgænger Særligt ét odenseansk event har Kulturmaskinen set som bannerfører for Odenses nørdede segment - Harry Potter festivalen, nu kendt som Magiske Dage. Den har haft stor betydning for Odense Geek Gatherings hurtige udvikling fra koncept til realitet og viser den hunger, der er for arrangementer blandt denne subkultur på Fyn. - Magiske Dage har sat et spotlys på Odense, og jeg er overbevist om, at vi ikke kunne få det her op at stå så let uden dem som forgænger, forklarer Anders Skov Andersen. Ligesom Magiske Dage trak Harry Potter fans til fra hele landet, har Odense Geek Gathering allerede nu set, at der kommer gæster fra både Aalborg, Brøndby og Tønder. Det spiller godt ind med arrangørernes ønske om at samle landets nørder i midten af landet i stedet for, at de skal rejse landet tyndt for lignende arrangementer.

Masser af nørd-kærlighed For Anders Skov Andersen har det at være projektleder for Odense Geek Gathering været en emotionel rutsjebane, siden projektet begyndte i oktober. Han har ligget søvnløs nogle nætter, nervøs for om det hele skulle lykkes, og om deadlines kunne overholdes. Disse tanker har han kunne slå væk, og nu ser det hele godt ud. - Det er det største og hårdeste projekt, jeg har været med til. Det er samtidig også det mest belønnende. Vi er blevet mødt med så meget nørd-kærlighed og positive tilkendegivelser, mere end jeg nogensinde turde drømme om, siger den rørte projektleder. Anders Skov Andersens regner med at, at arrangørerne får solgt alle billetter. Og gør klar til, at næste års Odense Geek Gathering bliver endnu større og vildere.