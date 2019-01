Kalder alle frivillige: 100 odenseanere er på venteliste for at få besøgsven

Omkring 100 personer i Odense har deres navn på en venteliste for at få en besøgsven. Nu skal ny kampagne få de frivillige ud af starthullerne, så ingen skal være ensomme.

- Det er bedre, at der kommer en besøgsven lidt færre dage, end at der slet ikke kommer nogen.

- Hvis man har et sommerhus i Frankrig og er væk to måneder om året, kan man stadig godt være besøgsven. Det skal man ikke lade sig afskrække af, siger Palle Vennekilde og fastslår:

Palle Vennekilde, der er formand i Ældre Sagen Odense, vil gerne mane myten om, at man som besøgsven skal forpligte sig til at ses det samme tidspunkt hver uge, til jorden.

Hos Ældre Sagen i Odense oplever de, at flere og flere ældre søger nære relationer. Selvom det ikke skorter på foredrag og aktiviteter i foreninger, sidder der flere ældre, der ikke er mobile nok til at kunne opsøge de tilbud. Det billede genkender Gerda Madsen, formand i Røde Kors Odense.

Ældre Sagen Odense, Røde Kors Odense, SIND-nettet i Odense, Landsforeningen LEV og Odense Kommune er gået sammen om en kampagne, der skal skaffe flere frivillige besøgsvenner i Odense. Organisationerne imellem er der nemlig omkring 100 personer, der står på venteliste for at få en besøgsven. Det skal kampagnen nu ændre.

Ensomhed skal bekæmpes

LEV, der er landsforeningen for udviklingshæmmede, synes, at kampagnen med de større organisationer er en fantastisk mulighed for at tiltrække frivillige.

- Man skal bare have et godt hjerte. Det er det mest konkrete. Er man bare dedikeret og vil den her målgruppe, tror jeg, det er rigeligt, siger Poul Erik Petersen, bestyrelsesmedlem i LEV Odense.

Det er Ældre- og Handicaprådmand Søren Windell (K), der har taget initiativ til kampagnen. Han håber, at det vil minimere ensomhed.

- Vi skal bekæmpe ensomhed i Odense, og her kan besøgsvenner spille en vigtig rolle. Uanset om det er over en kop kaffe, en gåtur eller blot en snak om løst og fast, så kan det gøre en kæmpe forskel i et andet menneskes liv, siger rådmanden i en pressemeddelelse.