Kajakroere skal samle affald i Odense Havn

Fra om knap en måned kan man få en gratis kajaktur i Odense Havn. På visse betingelser.

I 2017 etablerede man foreningen GreenKayak i København. Den tilbyder frivillige en mulighed for aktivt at gøre noget for deres havnemiljø ved at stille kajakker gratis til rådighed. Fidusen er, at man låner en kajak af GreenKayak mod at samle affald, og allerede i den første sæson indsamlede rundt regnet 1000 frivillige i alt tre tons affald i Københavns vidtstrakte havnemiljø.

Initiativet har siden bredt sig, blandt andet til Berlin. Og fra midt i august kommer GreenKayak så til Odense - i samarbejde med Nordatlantisk Hus.

Onsdag den 14. august kl. 17 vil by- og kulturrådmand Jane Jegind som den første sætte sig til rette i en af kajakkerne og padle ud for at indsamle noget af det affald, der desværre flyder rundt i Odense Havn.

- GreenKayak er et dejligt initiativ, der kombinerer oplevelser på vandet og en renere havn for os alle, og jeg vil gerne rose Nordatlantisk Hus og GreenKayak for at få projektet til Odense. Jeg håber, at der er mange, som får lyst til at tage en tur på vandet og hjælpe med at holde vandet fri for affald, fortæller Jane Jegind (V).

Lanceringen af GreenKayak sker ved Nordatlantisk Hus, som skal være vært for to kajakker, der begge har plads til to roere.