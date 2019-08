Kæmper for kulturhistorien: Professor indstiller byforening til Bland dig Prisen

Indstilleren er professor Jane Clemensen, der blandt andet er ekspert i brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Hun mener, at byforeningen skal have prisen for dens arbejde for at bevare Odenses fysiske kulturarv.

Fyens Stiftstidende hylder med Bland dig Prisen værdien af lokalt at blande sig på Fyn. Prisen på 25.000 kroner går til en person eller en gruppe, der har taget originale initiativer, der har gavnet fællesskabet lokalt og måske endda regionalt. Prisen skal også bruges på formål, der styrker fællesskabet.Bland dig Prisen uddeles for syvende gang ved Det Fynske Folkemøde i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense lørdag 7. september 2019. Du kan følge med i indstillingerne til prisen ved at følge Bland dig Prisen på Facebook.

Foreløbig redning af Siloøen

Byforeningen for Odense blev stiftet helt tilbage i 1976 som en reaktion på nedrivningen af en række bygninger. Foreningen har et erklæret formål om at øge interessen for Odense bys fortid, nutid og fremtid og fremme bevaringen og udviklingen af kulturhistorien.

Det arbejde er i de seneste år kommet konkret til udtryk i kampen for at bevare Siloøen på Odense Havn, men også i form af arbejdet for en arkitektskole i Odense og i forbindelse med uddelingen af Odinprisen til særligt forskønnende byggerier eller renoveringer.

I sin indstilling slår Jane Clemensen særligt ned på arbejdet for at forhindre nedrivningen af Siloøen, der foreløbigt er blevet sat i bero, efter at byforeningen fik medhold i en klage til Planklagenævnet, der slog fast, at en eventuel nedrivning ville kræve en ny lokalplan.

"Dette er for mig det allervigtigste arbejde, som Byforeningen for Odense har påvirket, og jeg er af stor beundring for, hvordan foreningens bestyrelse, især Sharon Fisher og Andreas Isager, har kunnet argumentere for denne bevaring og været medvirkende til at danne en folkestemning for bevarelse", skriver Jane Clemensen.