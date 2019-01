Kæmpe millionregning venter: Odense får både flere børn og ældre

Der bliver brug for en ekstra halv milliard kroner over de næste 10 år, hvis det nuværende velfærdsniveau skal leveres til det stigende antal børn og ældre i Odense. Børn- og ungerådmand vil åbne byrådets øjne for det netop konstaterede behov på børneområdet, mens ældre- og handicaprådmanden fastholder, at behovet på ældreområdet er mere presserende.

- Vi kan ikke diskutere, om børnene skal i skole, om de skal have en plads i en børnehave eller have sundhedspleje. Og børnene skal ikke lide under skiftende politiske luner, mener Susanne Crawley Larsen.

Årsagen: At der frem mod 2028 vil være 2700 flere små Odense-børn mellem 0 og 5 år og - især i periodens sidste år - op til 800 flere børn med brug for skolegang.

Så mange penge vil der ifølge børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) mangle over de næste 10 år, hvis det serviceniveau, for eksempel skoler, daginstitutioner og sundhedspleje i dag leverer, skal fastholdes.

- Vi kan ikke bare sætte 35 elever ind i hver klasse eller skære i undervisningstimerne. Der er et loft på 28, der er obligatoriske timetal og bestemte fag, eleverne skal have. Og vi skal benhårdt prioritere børnene.

- Selvfølgelig har der været befolkningsprognoser, men der er tonsvis af data i sådan en kommune, og det er først nu, hvor jeg har bedt om at få regnet på det, at vi har tallene. Nu er næste og vigtige skridt at skabe en bevidsthed om det, som jeg ikke tror, alle har.

Er det ikke lidt sent, du lægger det her frem - pengene mangler allerede i år, og det budget er forlængst lagt?

Den foreløbige konsekvens bliver blandt andet, at forældre kommer til at køre langt efter nærmeste vuggestue eller børnehave. Og så bliver der brug for nybyggeri i børnerige områder som centrum, Skt. Hans og Skt. Klemens, fortæller rådmanden.

Allerede i år er der brug for ekstra millioner for at give blandt andet dagtilbud til de ekstra børn. 31 millioner kroner, viser regnestykkerne.

Med næb og kløer

I Ældre- og Handicapforvaltningen glæder rådmand Søren Windell (K) sig over, at der fødes flere børn, og at flere får adresse i Odense. Og han anerkender, at det også efterlader et behov for flere penge.

Men det er ikke helt så presserende som på ældreområdet, mener han.

- Her er tallene mere håndgribelige og konkrete, fordi de pågældende mennesker er født. På børneområdet taler vi om prognoser og nogle, der slet ikke er født endnu.

- Det betyder ikke, at vi skal lukke øjnene, men på ældreområdet har vi med mennesker at gøre, der har betalt skat hele deres liv, og dem skal vi tage os ordentligt af, siger Søren Windell, der er tilhænger af at vende tilbage til en mere automatiseret fordeling af pengene afhængig af mængden af børn og ældre.

- Vi skal ikke hvert år kæmpe med næb og kløer for de penge, der er nødvendige for at levere servicen til borgerne, synes han.

- Og vi er nødt til at blive enige om, at det her er et fælles ansvar i byrådet.

Ifølge tal fra Ældre- og Handicapforvaltningen vil der i 2028 være 51 procent flere 80-89-årige - det svarer til 3505 flere borgere - og 22 procent flere over 90 år - i alt 334 ekstra borgere. Samlet vil det koste 208 millioner kroner at levere det nuværende serviceniveau.

- Og vi vil jo også gerne have råd til at udvikle den service, bemærker Søren Windell.