Kæmpe koncert-weekend i Odense giver tryk på vejene: Her er alt det praktiske, man skal holde øje med

Parkering

Arealerne til parkering ved Trekanten og Dyrskuepladsen lejes ud af Odense Kommune til Down the Drain og Muskelsvindfonden, der står for henholdsvis Ed Sheeran koncerterne og Grøn.Reglerne er, at kommunen ikke må tjene penge på den slags udlejninger, så indtjeningen fra parkeringsbilletterne til Ed Sheeran koncerterne går til Down the Drain.Fyens Væddeløbsbane har lavet en aftale med Down the Drain om brugen af deres arealer til parkering under koncerterne med Ed Sheeran. Derfor bliver indtægterne fra parkeringsbilletterne til banens arealer splittet mellem Fyens Væddeløbsbane og Down the Drain.På www.groenkoncert.dk kan man finde en detaljeret vejledning til transport. Har man købt billet til en af Ed Sheerans koncerter, skulle man gerne have en detaljeret plan i sin mailindbakke.