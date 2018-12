Kæmpe e-sportsfestival i Odense: Verdensstjerner jagter millioner med bomber og patroner

Holdene dyster om en samlet præmiesum på 6,5 millioner kroner. På grund af tidligere sejre vil de danske verdensettere fra holdet Astralis som det første hold nogensinde have mulighed for at sikre sig en bonus på yderligere 6,5 millioner kroner, hvis de fem unge mænd fortsætter dominansen og ender med at vinde finalen på søndag.

Hvis du eller dine børn eller børnebørn har den mindste interesse for computerspil, er der rig mulighed for at få en oplevelse ud over det sædvanlige, når Odense Congress Center og Sparekassen Fyn Arena fra fredag til søndag lægger hus til sæsonfinalen i computerspillet Counter Strike og en af Nordeuropas største messer om e-sport i bredere forstand.

Spil, droner og Youtube-stjerner

Hvis man skulle få firkantede øjne af de intense kampe på storskærmene i arenaen og selv får lyst til at kaste sig ind i den virtuelle verden for en stund, er der også råd for det.

Sideløbende med kampene har Odense Congress Center arrangeret messen Odincon, hvor man blandt meget andet kan dyste i nye såvel som klassiske computerspil, flyve med droner eller gå på opdagelse i fly- eller bilsimulatorer.

I mellem kampene i arenaen vil tv-værten Thomas Bense interviewe en række Youtubere og kendisser. Og hvis man er interesseret i at gå lidt mere fagligt til værks, kan man søge i retning af de såkaldte Odincon Talks, hvor e-sportens udvikling, betydning og fremtid vil blive vendt af en række fagfolk og politikere.

Direktør for Odense Sport & Event, Enrico Augustinus, peger på, at Odincon er blevet markant større, siden man arrangerede den for første gang sidste år.

- Vi har haft bedre tid til at finde de rigtige legekammerater i år. Overordnet set tror jeg ikke, at vi laver noget, der er større end det her. ESL (organisationen, der står for turneringen i Counter Strike, red.) kom sidste fredag og har omkring 100 AV-folk med. Det er et ret vildt setup, siger Enrico Augustinus.