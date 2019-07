K vil have attraktive turister til Odense: Lav et par pladser for autocampere her

Der kører omkring 1,8 mio. autocampere rundt i Europa, flest i Tyskland med 487.000. Og det giver Odense gode muligheder for at få flere turister, hvis ellers man har et attraktivt tilbud til denne målgruppe, mener Tommy Hummelmose (K). Derfor foreslår partiet nu, at man etablerer en eller to pladser i Odense til autocampere. Arkivfoto: Peter Ammitzbøll

Kerteminde har på kort tid fået succes med en plads til autocampere. Nu foreslår den konservative gruppe i byrådet, at man laver en til to pladser i Odense, for autocamperturister er nemlig attraktive.

Seks ud af de otte største turistattraktioner i Odense har oplevet tilbagegang i 2018. Derfor skal der gøres noget for at trække flere turister til byen, og den konservative gruppe i byrådet er klar med et forslag: - Vi har været gode til at bygge hoteller og til at styrke vores konferencemuligheder. De sidste mange år er der imidlertid også sket en stigning i antallet af autocampere i Europa - antallet er vokset 5 procent om året. Men Odense mangler et tilbud til autocamperturisterne, så derfor foreslår vi at etablere en eller to pladser i Odense, siger Tommy Hummelmose og fortsætter. - Vi synes, at tiden er perfekt nu. Letbanen skal stå færdigt ved udgangen af 2020, og vi står samtidig med et helt unik H.C. Andersen-oplevelseshus. Derudover tiltrækker Møntergården flere besøgende, og Brandts gør også en masse for at prøve at trække flere til.

Derfor er autocampere gode turister Ved indgangen til 2018 kørte der næsten 1,8 mio. autocampere rundt i Europa - små 500.000 alene fra Tyskland, lidt over 450.000 fra Frankrig.



Ifølge en undersøgelse fra Videnscenter for Kystturisme fra 2014 er der god grund til at satse mere på netop denne målgruppe. Det skyldes blandt andet disse forhold:



1) Antallet af autocampere har været stærkt stigende over de sidste 10-20 år, både i Europa og i Danmark, og det fortsætter med at stige.



2) Autocampere holder langt flere feriedage om året end andre turister, og de gør det generelt året rundt.



3) Autocampere bruger relativt mange penge, og de vil generelt gerne betale for overnatninger og gode faciliteter. Men det kræver ikke nødvendigvis de store investeringer at lave en god plads.

God investering og gode turister Gruppen har drøftet idéen i et års tid, men nu har en god historie fra Kerteminde fået politikerne til at bringe forslaget på banen. I Kerteminde har en kommunal investering i en autocamperplads nemlig tjent sig selv ind igen på meget kort tid. 2.418 overnatninger var der på pladsen sidste år. - Det er sjældent, vi laver så gode investeringer, som den tidligere borgmester Hans Luunbjerg sagde til Stiftstidende. Der kører omkring 1,8 mio. autocampere rundt i Europa. Flest i Tyskland med 487.000, altså omkring 27 procent af det samlede antal. Og de mange tyske campere giver Odense gode muligheder for at få flere turister, hvis ellers man har et attraktivt tilbud, mener Tommy Hummelmose. - Og det særlige ved autocamperturister er, at de for det første holder ferie i længere tid end den almindelige turist og for det andet oftere går ud og spiser og besøger mange attraktioner. Derfor giver det god mening at prøve at tiltrække dem, siger han. Videnscenter for Kystturisme lavede i 2014 en undersøgelse, der netop pegede på autocamperturister som en lidt overset målgruppe. Ser man på tyske autocamperturister holder 40 procent af dem for eksempel ferie i mere end to måneder om året, mens franske ditto i gennemsnit opholder sig to en halv måned i deres camper om året.

Plads på havnen? Spørgsmålet er så, hvor pladserne skal ligge henne. Ifølge Tommy Hummelmose er det vigtigste, at stedet er optimalt for autocamperne, men han har selv to forslag: - Autocamperturisterne kan bedst lide de pladser, der ligger tæt på hovedfærdselsårer, en by og tæt på attraktioner. Men heller ikke langt fra naturen. Så det vil være oplagt at kigge på området ved nyt OUH, hvor man også er i gang med at skabe en masse spændende nyt, samtidig med at letbanen også stopper her, så der både er mulighed for at komme ind til byen og samtidig gode indkøbsmuligheder tæt på. - På samme måde synes vi også, det kunne være oplagt at kigge mod havnen, hvor Ring 3 kører lige til. Her er fantastisk natur tæt på og med gåafstand til centrum, siger Tommy Hummelmose.

Flertal for idéen? Det er ikke første gang, at forslaget om at lave en plads til autocamperturisterne kommer op. Tilbage i 2012 kom idéen på banen for første gang via en ivrig fynsk autocamperturist, og den daværende rådmand Steen Møller (K) lovede at undersøge muligheden efter flere positive tilkendegivelser fra turistorganisationer og politikere. Forslaget blev dog aldrig ført ud i livet. - Nu prøver vi at afsøge, om der kan findes er politisk flertal for idéen, siger Tommy Hummelmose, og det behøver jo ikke nødvendigvis være et kommunalt projekt.