Juniopgørelsen viser at der er kommet flere ledige i Odense

Det lykkes ikke rigtig for Odense at vriste sig fri af bundplaceringerne på landsplan, når det kommer til antallet af ledige i kommunen. I juni steg ledigheden, blandt andet forbi flere nyuddannede blev færdige.

Selv om der er højkonjunktur i Danmark, kniber det fortsat for Odense Kommune at rykke antallet af ledige sådan rigtig for alvor.

Kommunen har som ambition at komme ned på samme ledighedsniveau som landsgennemsnittet, og selv om Odense har mindsket forskellen, er der stadig et stykke vej. De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser således, at den sæsonkorrigerede ledighed for juni 2019 er steget, så den nu er på 4,9 procent af arbejdsstyrken. For hele landet er ledigheden på 3,8 procent af arbejdsstyrken - her er der også registreret en generel stigning.

Udviklingen irriterer rådmand Brian Dybro (SF):

- Det er lige nu vigtigt, at vi bliver ved med at give de ledige de indsatser, som vi ved virker, så vi hurtigst muligt kan få vendt den stigende ledighed i Odense. Vi ved også, at vi har mange nyuddannede her i sommerperioden, som bliver ledige inden deres første job. Dimittenderne skal hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Jo hurtigere vi kan vende situationen jo bedre for Odense, siger han.

Også på Fyn som helhed har man oplevet en stigning i ledigheden. Erling Møller Nielsen, formand for De Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn, RAR Fyn, peger på, at det især kniber for virksomhederne at finde kvalificeret arbejdskraft:

- Det går generelt godt på arbejdsmarkedet, men vi skal blive endnu bedre til at matche de ledige med virksomhedernes behov. Der er nemlig fortsat udfordringer for virksomhederne med at finde den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for, siger han.

Erling Møller Nielsen ser en mulighed for at få flere i arbejde, hvis myndighederne sætter flere ressourcer af til at opkvalificere de ledige - en indsats den nye regering netop har ønsket at styrke.

- Det er afgørende, både for at virksomhederne kan finde arbejdskraft, og for at de ledige kan finde arbejde, mener han.

Ledigheden på Fyn er højest blandt medlemmer af a-kassen Akademikere og lavest hos Fag og Arbejde.

Sammenligner man ledigheden i juni 2019 med sammen måned året før, er der kommet flere i arbejde. Den gang var den sæsonkorrigerede ledighed på 5,1 procent af arbejdsstyrken.

Odense indtager en sjette plads i ledighedsplaceringen i juni - det vil sige, at Odense har landets sjette højeste ledighedsprocent, samme placering som måneden før.

Ifølge Odense Kommune er den aktuelle ledighedsprocent 4,6 procent, svarende til 4.399 såkaldte fuldtidspersoner. Dette tal er dog ikke sæsonkorrigeret.