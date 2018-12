Julehjælp: Kan vi nå et kvart million?

219.502 kroner. Prøv lige at tyg lidt på beløbet og lad det bundfælde sig. Det er helt utrolig mange penge, som kan gøre julen en helt anden for de fynske familier, der ikke har så meget som alle os andre til jul.

Her på redaktionen får vi resultaterne af dagens indsamling hver eftermiddag, og jeg kan godt afsløre, at indsamlings/juleredaktøren og undertegnede mandag eftermiddag ellers var noget slukørede. For med 166.035 kroner var vi næsten 50.000 efter sidste år på samme tid. Ok, her slog vi også alle rekorder, ved i sidste ende at samle over 272.000 kroner ind. Men alligevel.

Vi havde begge selv smidt penge i kassen, og var der virkelig ikke den samme lyst til at hjælpe?

Svaret kom tirsdag. Og det skal ikke nødvendigvis måles i kroner.

For bag tallene gemmer der sig stort lige så mange bidragydere som tidligere. De penge, vi manglede i forhold til tidligere år, var nærmere de større donationer, som flere firmaer tidligere år har givet. Og tirsdag dukkede flere af dem så op på listen, fordi de havde overført penge via bank og ikke via mobilepay.

Så nu begynder vi for alvor at smile i en tro på, at vi godt kan nå den kvarte million indsamlede kroner, der kommer til at gå ubeskåret til Frelsens Hærs julehjælp i Odense.

For at nå det sidste stykke blev flere topchefer i mediehuset på Banegårdspladsen løbet på dørene i løbet af tirsdagen og sågar spillet ud mod hinanden i et forsøg på at maksimere indsamlingsresultatet. Og ikke nok med cheferne, så mødte vi også stor velvilje fra alle de flinke mennesker, der arbejder i det store hus på Banegårdspladsen. Mange med alt muligt andet end at lave avis - men alle med julehjerterne på rette sted (og ikke kun i loftet over computerne).

Vi håber, det kan inspirere andre til at hjælpe os det sidste stykke, inden vi lukker årets indsamling ned torsdag eftermiddag.

Ikke fordi der skal gå sport i at samle penge ind - men fordi de penge, vi får ind, med sikkerhed kommer til at gøre julen 2018 langt bedre for en masse fynske familier.

Tak for hjælpen.