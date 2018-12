Juleforestilling går på juleferie: Sidste dag med Puk for fuld udblæsning

29-årige Amalie Fjeldmose spiller hovedrollen som Puk i årets juleforestilling på Odense Teater. I hendes øjne handler "Nissebanden i julemandens land" om at bevare kontakten med barnet i sig selv, uanset hvor gammel man er.

Det tager ikke meget mere end 15 minutter for 29-årige Amalie Fjeldmose at forvandle sig til den cirka halvt så gamle Puk, der er omdrejningspunktet i "Nissebanden i julemandens land" på Odense Teater. Hun har gennemgået forvandlingen omtrent 40 gange siden første forestilling midt i november, og lørdag er den store finaledag, hvor forestillingen kører både klokken 12.30 og 16.30. Bagefter er der tiltrængt juleferie og måske en lille portvinskål med hele holdet. - Selv om vi har spillet forestillingen virkelig mange gange, er jeg faktisk ikke ved at blive kvalt af jul. Jeg har spillet med i andre juleforestillinger, hvor det handlede om konstant at spise flæskesteg og danse om juletræet. "Nissebanden i julemandens land" handler om en rejse til Grønland, og selv om der både er nisser og julemand i forestillingen, er den lidt atypisk for en juleforestilling, siger Amalie Fjeldmose, mens hun lægger makeup i sit omklædningsrum. Det er Flemming Jensen, som har skrevet forestillingen. Ham har hun tidligere arbejdet sammen med i juleforestillinger. Men aldrig på dette niveau. - Det har været nogle små, søde juleshow, hvor min rolle har været lidt mere afdæmpet. "Nissebanden i julemandens land" er første gang, hvor jeg får lov til at spille Puk for fuld udblæsning. Hun har eddermame krudt i røven, siger Amalie Fjeldmose og ler. Mens mange teaterforestillinger og film handler om overhovedet at nå frem til juleaften, mener hun, at denne forestilling fokuserer på, om hovedpersonen Puk er glad, når hun kommer til juleaften. - Kernen i denne forestilling er, at glæden skal tilbage. At man skal bevare sin umiddelbarhed og livsglæde. Det er i hvert fald mit bud på et budskab, siger Amalie Fjeldmose.

Amalie Fjeldmose lægger sin egen sminke, hvilket tager under et kvarter. Foto: Simon Staun

En lille lur er ok Jo flere gange, hun har spillet forestillingen, jo bedre fungerer sammenspillet med kollegerne i rollerne som Lunte, Gemyse, Hr. Mortensen og Skipper. - Jeg kan tydeligt mærke, at eksempelvis Puk og Lunte har fået mere karakter undervejs, fordi vi skuespillere indbyrdes bliver fortrolige med hinanden. Rammen i forestillingen er den samme som i første forestilling, men der er naturligvis nuancer, som er forfinet undervejs, siger Amalie Fjeldmose. Det er få gange undervejs, hun har mistet fokus på scenen. En gang skete det, fordi et barn i salen stjal hendes replik. - I en scene siger Gemyse til Puk, at de mangler en "kvik-nisse". Inden jeg når at svare, er der en lille pige i salen, som udbryder med den fineste, rene stemme: "Det er mig". Selv om jeg tabte koncentrationen i et sekund eller to, var det et skønt øjeblik. Netop fordi det understreger den barnlige fascination og umiddelbarhed, siger Amalie Fjeldmose. Hun elsker at kunne mærke børns udelte begejstring. Se deres øjne stråle. - Sådan husker jeg mig selv som barn i teatret. Fortryllet og helt væk i det, der udspillede sig på scenen, siger Amalie Fjeldmose. "Nissebanden i julemandens land" varer to en halv time med pause. Det kan godt være hård kost for de mindste gæster. - Det er ikke en børne- men en familieforestilling. Derfor gør det ikke mig noget, at jeg indimellem ser en lille "prut", der sidder og får en lur på skødet af sin mor, siger Amalie Fjeldmose og knapper selebukserne på sit kostume.

Det er et foreløbigt farvel for Amalie Fjeldmose til Odense Teater efter lørdagens to forestillinger. Foto: Simon Staun

Det barnlige sted Hvis man har set forestillingen, kan man kun rose Amalie Fjeldmose for sin skildring af den livlige, begejstrede pige. - Det var og er meget vigtigt for mig at skildre Puk som et barn. Fordi budskabet i forestillingen netop handler om den barnlige renhed og glæde. Alt, hvad der kommer ud af Puks mund, er rene intentioner. Derfor er jeg nødt til at mene det, jeg gør. Jeg forsøger ikke at forestille mig noget. Jeg henter det fra det helt ærlige, barnlige sted inde i mig selv. Forhåbentlig bevarer vi altid en flig af det barnlige i os, uanset hvor gamle vi er, siger Amalie Fjeldmose. Hun har tidligere excelleret i en rolle, hvor hun spiller en pige i grænselandet mellem barn og teenager. - Jeg spillede skammerens datter Dina på Østre Gasværk, og selv om jeg ikke har sat en specifik alder på Puk, er det nok nogenlunde samme alder. Sådan en præ-teenager, siger Amalie Fjeldmose, mens kinderne får det sidste lag kindrødt. Det er tid til at få den sorte paryk med de røde sløjfer på. Der er 15 minutter, til tæppet går. Mens vi går fra hendes omklædningsrum til sminkerummet taler vi om, hvor meget sangene betyder for forestillingen. - Sangene er en vigtig del af "Nissebanden i julemandens land", og det glæder mig, da sang fylder ekstremt meget i mit liv. Hele min familie synger så ofte, som vi kan komme til det. Så sent som i går stod jeg hjemme hos min far og sang trestemmig sang i fire timer med mine to søstre, mens han spillede klaver. I min familie er musik vital for måden, vi er sammen på, siger Amalie Fjeldmose og begynder helt automatisk at nynne en af sangene fra forestillingen.

Parykken er prikken over i'et for kostumet, der desuden tæller selebukser og en - meget - varm strikketrøje. Det er dog kun et af mange kostumer undervejs i forestillingen. Foto: Simon Staun