Juleånd på rette sted: Omar klipper hjemløse gratis

Julen siges at være barmhjertighedens tid, og den tankegang levede O's Barbershop i Søndergade op til mandag. Her blev dørene slået op for Odenses hjemløse, og de kunne i anledning af højtiden få en gratis klipning.

At træde ind i O's Barbershop i Søndergade er som at træde ind i en tidslomme. Tre gamle frisørstole står på rad og række, mens sakse og barbergrej ligger side om side med vandforstøvere, der er Jack Daniels whiskyflasker. Billeder af Elvis Presley og Marilyn Monroe pryder trævæggene, bowlerhatte med pærer i udgør salonens lamper, og Otis Redding, Frank Sinatra og Doris Day strømmer fra højtaleren. Kunderne tilbydes en kop kaffe og en cigar, som gerne må ryges i lokalet. Frisørsalonen har eksisteret i tre et halvt år, men blev i november sidste år overtaget af 21-årige Omar Ajjaoui. Inden han blev salonejer, arbejdede Omar Ajjaoiu i en frisørsalon i Vejle. Her havde hans chef med stor succes tilbudt gratis klipning til hjemløse i forbindelse med juletiden. Omar Ajjaoui kan ikke se, hvorfor dén model ikke også skulle kunne virke i Odense, og som sagt så gjort. Omar Ajjaoui har derfor kontaktet Kirkens Korshær i Odense for at høre, om de ville være med til at sprede det gode budskab. Opbakningen var stor, og der har således hængt sedler om tilbuddet i odenseanske varmestuer. - Nu hvor det snart er jul, vil jeg gerne prøve at gøre en forskel. Og så håber jeg, at de får den bedste oplevelse, og at de kan holde jul og se skarpe ud imens, fortæller Omar Ajjaoui.

O's Barbershop i Søndergade gør mandag hjemløse og udsatte klar til julen ved at barbere og klippe dem gratis. Indehaveren, der fik ideen hedder, Omar Ajjaoui. Foto: Nils Svalebøg

- Det ser dæleme godt ud Den første, der drager nytte af den gratis klipning, er John Tidselholdt, der kommer en del hos Kirkens Korshær og derfor havde fået nys om muligheden. - Det pyntede, griner John Tidselholdt, inden han takker for klipningen, og Omar Ajjaoui kvitterer med et "selv tak, hr.", inden John Tidselholdt forsvinder ud i kulden. En ung mand, der foretrækker at være anonym, er også blevet klippet, og han er taknemmelig for initiativet. - Jeg bliver rigtig glad, når der er nogen, der gør noget for de folk, der har brug for det, fortæller han. Næste levende billede i frisørstolen er Per Hansen på 58 år. Det er et år siden, han sidst blev klippet, så en studsning er på sin plads. Med saksen i Omar Ajjaouis højre hånd og kammen i venstre bliver de grå lokker på gulvet flere og flere. Egentlig er Omar Ajjaoui autodidakt. Han gik godt nok på frisørskolen, men endte med at droppe ud, fordi han syntes, der var for stort fokus på at klippe kvinder. Det er de gamle idealer inden for herreklip, der interesserer ham. Han er Des med kunderne, og både han og hans medarbejder er iført sorte sneakers, sorte bukser og hvid skjorte. Imens lokkerne falder, synger Elvis "Don't be cruel" i baggrunden, og det er en lydkulisse, Per Hansen sætter pris på. - Det er jo musik fra vores ungdom, siger han med et smil på læben. Afsløringens time er kommet. Per Hansen gøres fri af klædet, og frisørstolen vendes med front mod spejlet, så Per Hansen kan tage bestik af sit nye hår. - Hold da kæft. Hvem er det, der sidder der, spørger Per Hansen. - Forhåbentlig er det dig, svarer Omar Ajjaoui og spørger, om han kan lide det. - Det ser dæleme godt ud, slår Per Hansen fast. Tilbage står spørgsmålet, om Omar Ajjaoui og hans saks bestod klipningen. Det gør han. Med et 10-tal, siger Per Hansen. - Nå, men så kigger jeg nok ind om et halvt års tid, siger Per Hansen, inden han lukker døren til salonen bag sig.

Omar Ajjaoui er indehaver af O's Barbershop i Søndergade og tilbød mandag byens hjemløse en gratis klipning. Foto: Nils Svalebøg

John Tidselholdt var den første, der tog imod den gratis klipning i barbersalonen i Søndergade. Foto: Nils Svalebøg