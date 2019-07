Josefine rejser med Grøn-karavanen på femte år: - Det er min ekstra familie

Hvert år rejser et hav af frivillige med Grøn-karavanen rundt i landet og sætter koncertpladserne op. En af dem er 24-årige Josefine Balle. For fem år siden stod hun bag en bar og langede fadøl over disken - i år er hun sektionschef.

Det giver sig også udslag i en stærk følelse af solidaritet. Om morgenen hjælpes alle de frivillige for eksempel med at sætte festpladsen op, og om aftenen piller de det hele ned igen. Og ingen er færdige, før alle er færdige.

- Uanset om man er ny eller gammel, får man i det sekund, man træder ind på pladsen, en følelse af, at her hører man til. Alle omfavner dig fra dag ét, forklarer Josefine Balle.

I 1983 afholdt Muskelsvindfonden Grøn Koncert for første gang. Dengang hjalp 40 frivillige under fanen "Det Grønne Crew" med at stable koncerter med rockkunsterne Sneakers og Frede Fup på benene over hele landet.

- Man arbejder 150 timer uden særligt meget søvn og uden løn, men sammenholdet og anerkendelse gør, at man har lyst til at komme tilbage næste år.

Kan ikke undvære det

Til daglig studerer hun erhvervsøkonomi på SDU. Selvom semestrets eksaminer er overstået, og hun sagtens kunne dase derhjemme eller på en ferie, trækker det frivillige arbejde i hende.

- Jeg kan ikke undvære at komme af sted. Men jeg forstår også godt, at andre tænker "hvorfor tager du ikke bare til Spanien i to uger og ligger der", men når man først har fået det her ind under neglene, vil man ikke gå glip af det, forklarer Josefine Balle.

Efter fem år er Josefine Balle ikke tæt på at være færdig. Faktisk går hun som minimum efter at fejre 10-års jubilæum som frivillig, hvilket ikke er unormalt for de frivillige i "Det Grønne Crew". Blandt de frivillige er det et æresemblem at kunne sige, at man har været med til over 100 koncerter.

Hvis Josefine Balle forsætter med at stige i graderne de næste fem år, som hun gjorde de første fem, ender hun højt i frivillig-hierarkiet. De første tre år stod hun som menig bag baren, hvor hun skænkede fadøl til tørstige gæster. Så blev hun souschef i baren og leverede en præstation, der fik Muskelsvindfonden til at tilbyde hende et lederkursus. I år er hun sektionschef for en af barerne på Grøn.

- For mig er det den naturlige udvikling at få mere ansvar, for jeg vil gerne bidrage og hjælpe til, mere end hvis jeg bare var menig.