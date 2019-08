ODENSE: Vi kom i sidste uge en uge for tidligt med annonceringen af første søndagscafe efter sommerferien i Odense Seniorhus. Det er søndag den 25. august, at cafeen afholdes på Toldbodgade 5 fra klokken 14 til 16. Her underholder Jørn Vind med musik og sang, og dertil er der kaffe, te og kage for entreen på 50 kroner. /RAS