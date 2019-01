Jes skal flytte fra Hjallese Plejecenter: Politikerne er kolde i røven

- Jeg er rigtig ked af det. Især på mine venners vegne. Der er mange af dem, der siger til mig, at hvis de skal flytte, gider de ikke leve mere. Og jeg tror, det her kommer til at koste menneskeliv, siger en tydeligt påvirket Jes Nyland.

Jes Nyland fortæller, at han føler sig overbevist om, at han nok skal klare den. Han er til gengæld meget bekymret på sine naboers vegne.

- Stemningen er på under nulpunktet. Alle er meget berørte over det. Medarbejderne går og omfavner hinanden, de er jo ligeså berørte som dem, der bor her. Ja, nu sidder jeg og får tårer i øjnene, men det er altså noget værre noget.

Selvom Jes Nyland ikke er overrasket over, at beslutningen blev vedtaget, er han meget påvirket af situationen.

- Det virker ikke, som om politikerne er flove over, at de smider folk på gaden. Det burde de være, siger han.

- Jeg er rystet over det. Jeg er gal. Jeg kan ikke forstå, at man er så kold i røven for nu at sige det ligeud, siger han og tilføjer:

Ussel mammon

Beboerne på Hjallese Plejecenter blev informeret om den kommende lukning den 8. januar, og Jes Nyland stiller sig uforstående over for, at de mennesker, lukningen påvirker mest, først blev indviet for et par uger siden.

- Lige siden byggetilladelsen til det private plejehjem blev givet, har de byrødder vidst, at der skulle lukke noget. Så kan det godt være, de ikke dengang vidste, at det lige var Hjallese, der skulle lukke, men det er noget pjat at skrive et brev til os i januar, siger han.

Jes Nyland mener også, at byrådspolitikerne med lukningen har tænkt alt for kortsigtet.

- Man gør det for ussel mammon, fordi letbanestationen kommer til at ligge her. Så kan det da godt være, man sparer penge lige nu og her, men det hjælper ikke på sigt.

Også hos Ældresagen mødes beslutningen med frustration.

- Vi tænker jo først og fremmest på de beboere, som nu skal flyttes med kort varsel. Det er absolut ikke rart for dem. Det kan godt være, de kommer et godt sted hen, men lige nu skaber det en stor utryghed og mange bekymringer, siger Palle Vennekilde, formand for Ældresagen Odense.

Han håber for beboernes skyld, at der hurtigt falder ro på situationen, og at Odense Kommune afholder møder og åbner for dialog, så de spørgsmål, beboerne sidder med, bliver besvaret, og situationen bliver afmystificeret.

- Beslutningen kan vi ikke ændre, så vi må kigge ind i det, der nu skal ske, afslutter Palle Vennekilde.