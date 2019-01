Jes Nyland på 70 år er en af de yngre beboere på Hjallese Plejecenter, der af Odense Kommune er indstillet til lukning. Han er også en af de mest selvhjulpne, men da han flyttede ind på Hjallese Plejecenter for fire år siden, så det ganske anderledes ud. Nu skal han flytte og giver ikke meget for kommunens forklaring om overkapacitet på plejecentrene.

Et alkohol- og morfinmisbrug sendte Jes Nyland i leverkoma. Det blev starten på turen til Hjallese Plejecenter som kun 67-årig. Jes Nyland var i mange år skolelærer, hvor han underviste i dansk, matematik og musik. Musikken har altid fyldt hele hans liv og gør stadigvæk, hvad hans lejlighed med fire guitarer, et nodestativ, et spillende anlæg og stakkevis af nodeark og sangbøger også vidner om. Jes Nyland lider af Hortons hovedpine, også kaldet klyngehovedpine. Som følge deraf havde han mange sygedage fra sit arbejde som skolelærer. - Det havde jeg svært ved at acceptere. Jeg havde det som om, jeg ikke slog til, og jeg gik rundt med rigtig dårlig samvittighed, siger han på et dansk, der lyder mere rigsdansk end fynsk. Det tilskriver han oplæsningen af mange diktater i danskundervisningen.

Sagen kort Tirsdag den 8. januar blev beboere og medarbejdere orienteret om indstillingen til at lukke Hjallese Plejecenter med sommeren 2019.

Den 22. januar skal sagen diskuteres i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Den 23. januar bliver beslutningen endeligt vedtaget af Odense Byråd.

Førtidspension og leverkoma Arbejdet som skolelærer kunne ikke hænge sammen, og på den anden side af blot 40 år blev Jes Nyland tildelt førtidspension. - Lige da det skete, var jeg jublende lykkelig, siger han. Den jublende lykke skulle dog hurtigt forvandle sig til noget andet. Kedsomhed. De mange frigivne timer fra fuldtidsarbejdet smagte pludselig mere af fængsel end af frihed. Jes Nyland begyndte at drikke øl. Markant flere end det antal Sundhedsstyrelsen anbefaler. Kombineret med den morfin, han i forvejen fik for sin kroniske hovedpine, røg han ud i et regulært misbrug. Helt galt endte det, da Jes Nyland blev indlagt på sygehuset med leverkoma, og hans kone og børn blev hentet ind på hospitalet for at tage afsked med deres far og ægtemand. Heldigvis overlevede Jes Nyland, men i en handicappet version. Han kunne ikke gå, kom i kørestol og var fuldstændig afhængig af andres hjælp. Efter et kort ophold på Lysningen fik han en plejehjemsbolig på Hjallese Plejecenter.

Farvel til kørestolen - Efter tre uger gik det op for mig, at jeg var på et plejecenter. Og det var jeg jo som 67-årig alt for ung til. Samtidig vidste jeg jo godt, at det til dels var min egen skyld på grund af det liv, jeg har ført, siger Jes Nyland. Han havde brugt meget energi, både på Lysningen og sine første uger på Hjallese Plejecenter, på at acceptere, at han aldrig ville komme til at gå igen. Men det ændrede sig, da en fysioterapeut lavede en genoptræningsplan til Jes Nyland. Det var hårdt, fortæller Jes Nyland. Meget hårdt. I starten bestod træningen i at rejse sig op ved sengehesten i fem sekunder, hvorefter Jes Nyland var udmattet, beskriver han. I dag går han uden hjælpemidler. - Jeg er meget taknemmelig for, at jeg kan gå, og at jeg har beholdt forstanden. Jeg har fået en rigtig god pleje her, fastslår han.

Bange for at blive syg igen - Man er blevet rigtig dus med både personalet og de andre beboere. Nu skal vi spredes for alle vinde. Ja, undskyld, nu kommer jeg til at tude, men det er altså bare som om, det rager politikerne en høstblomst, siger en tydeligt påvirket Jes Nyland. Han ved godt, at han er magtesløs over for den kommende lukning, men det er med hans ord en fuldstændig uforståelig beslutning. Han fortæller, at de mennesker, der bor på plejecentret, er meget dårlige, og han forstår ikke, hvordan man kan sætte dem på gaden. Han giver heller ikke meget for kommunens argument om overkapacitet. - Det er bare noget, man siger. Det er ligesom at tisse i bukserne om vinteren. Det kan godt være, de sparer penge nu, men i fremtiden kommer det til at koste dyrt. Vi bliver jo flere og flere ældre, fordi lægerne er så dygtige til at holde liv i os. Han har besluttet sig for at søge en bolig på Lokalcenter Rosengård. Han er imidlertid bange for, at kravene til visitation nu er blevet så høje, at han ikke bliver godkendt til en ældrebolig. - Jeg har ikke drukket i fire år. Men jeg er bange for, at jeg, hvis jeg skal bo alene, kommer til at kede mig og ty til alkohol igen. Jeg er bange for at blive syg igen, siger Jes Nyland.