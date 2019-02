Jegind: - Dejligt at realiteterne nu også har indfundet sig hos borgmesteren

Hun synes godt om idéen med en velfærds-taskforce. Og er enig i, at der er brug for at sikre velfærden også for det stigende antal børn og ældre.

Hos Venstre er Jane Jegind umiddelbart godt tilfreds med borgmester Peter Rahbæk Juels (S) forslag om både at søge hjælp og omprioritere store summer for at finde de op mod en halv milliard ekstra kroner, det om 10 år vil koste at give ældre den nødvendige hjælp og sende børnene i daginstitution og skole.

- Jeg er glad for, at realiteterne nu også har indfundet sig hos borgmesteren. Det er rart, vi får et fælles grundlag at stå på og er enige om, at det er store udfordringer, vi står over for, konstaterer hun.

- Vi står vagt om velfærden, og borgmesteren kan regne med, at vi vil gå konstruktivt ind i arbejdet med at finde løsninger. Vi skal også nok lade vores kreativitet blomstre. Der venter svære diskussioner, og der er ingen snuptagsløsninger, så det er fint at nedsætte en taskforce, der kan kigge ind i prognoserne og komme med gode idéer.

Jane Jegind er som by- og kulturrådmand - og dermed som ansvarlig for den i hvert fald i manges øjne knap så borgernære velfærd - imidlertid spændt på Rahbæk Juels mere konkrete bud på, hvor han vil tage de mange millioner fra.

- Lige nu kan det jo være hvor som helst, og det er altså lidt mere kompliceret end som så. Det er er også velfærd at transportere vores handicappede medborgere rundt, og der skal altså også være lys og varme i daginstitutionerne, understreger hun.

- Men det er da dejligt, at borgmesteren erkender, at udfordringerne er så store, at de ikke kan løses med skattestigninger.