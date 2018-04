Mere sommerligt bliver det næppe, end når en af Odense Aafarts både i adstadigt tempo kløver det grønne vand, mens jazzmusik fra båden blander sig med med fuglesang og anderap.

Sådan vil det også være i år, når sæsonen begynder 7. juli, men åfarten har dog valgt at ruske lidt op i traditionerne. Hvor det tidligere oftest har været traditionel jazz leveret af musikanter med en vis aldermæssig tyngde, så bliver der i år valgt en mere moderne tilgang om bord på bådene.

På de seks lørdage - 7. juli til 11. august - sæsonen for jazz på åen varer, vil det være unge musikere fra Syddansk Musikkonservatorium, der slår tonen an, fortæller Odense Aafart i en pressemeddelelse.

Omdrejningspunktet vil være guitaristen Casper Christensen, som i forskellige duo- eller trio-konstellationer får følgeskab af sanger, bassist og trommeslager. Musikken hentes fra den amerikanske sangskat, og målet er at forene easy listening med højt musikalsk niveau.

Ifølge pressemeddelelsen fra Odense Aafart har man foretaget denne musikalske ændring ud fra et ønske om konstant at forny sig og om at tiltrække et yngre publikum.

- Jazz på Åen er stadig et arrangement for alle - stamgæster såvel som jazzglade folk i alle aldre. Det er dog intentionen, at dette nye koncept vil skabe en merværdi for åfartens gæster og samtidig ramme et bredere og yngre publikum uden at gå på kompromis med den hyggelige af afslappede stemning, lyder det i pressemeddelelsen fra Odense Aafart.