Jane Jegind hædret med royalt ridderkors

Hun er erklæret royalist, og det var derfor en bevæget by- og kulturrådmand Jane Jegind, der onsdag i forbindelse med byrådsmødet fik Dannebrogsordenens Ridderkors som anerkendelse for stort engagement i odenseansk lokalpolitik.

En meget glad og meget rørt by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) fik på byrådsmødet onsdag overrakt Dannebrogordenens Ridderkors.

Med både forældre, mand og barn på tilhørerpladserne blev hun på den vis hædret og anerkendt for sine mere end 20 år i Odenses byråd.

- Det er flot gået i en trods alt så ung alder, fremhævede borgmester Peter Rahbæk Juel (S) om Jeginds foreløbige 44 fødselsdage.

- Og så har du været rådmand for ikke mindre end tre områder. Det kan jeg ikke huske nogen andre, der har, sagde han og roste samtidig Jane Jegind for at være myreflittig og være i politik af de helt rigtige grunde:

- Selv om vi ikke altid er enige, så er jeg aldrig i tvivl om, at du vil byen og borgerne det bedste.

Til trods for at Jane Jegind flere gange har mødt og hilst på dronningen og andre af kongehusets medlemmer - blandt andet ved officielle, royale besøg i Odense - så har det stor betydning for Jegind, at hun nu har et ridderkors og skal i audiens for at sige tak.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er stor tilhænger af kongehuset, og derfor gør det her en glædelig forskel for mig. Jeg er oprigtig glad og rørt over det, understregede hun.

Dannebrogordenens Ridderkors kan blandt andet gives til borgmestre og byrådsmedlemmer, regionsrådsformænd og regionsrådsmedlemmer, direktører og øvrige chefer i kommuner og regioner, der "har ydet en særlig fortjenstfuld indsats".