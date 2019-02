Jagten på frivillige er gået ind

- Jeg regner ikke med, at de frivillige kommer strømmende ind lige fra kampagnestart. Det er en stor beslutning at involvere sig i børns liv, som hun siger.

Hendes egen forening mangler lige nu 29 voksenvenner, men erfaringen siger, at kampagner som "100 frivillige på 100 dage," vil øge behovet for frivillige, fordi der samtidig bliver mere opmærksomhed omkring foreningernes arbejde.

Formand for Børns Voksenvenner i Odense, Hanne Syrak, håber, at kampagnen resulterer i mange flere frivillige, og hun glæder sig over samarbejdet.

Med penge fra den kommunale pulje til generationspagten er foreningerne måske kommet et skridt nærmere en løsning. De er gået sammen om en storstilet kampagne for at rekruttere nye frivillige, og alle nye og moderne virkemidler bliver taget i brug. "100 frivillige på 100 dage" kaldes kampagnen, som blev skudt i gang 1. februar.

Sidegevinst

Rekrutteringskampagnen er blevet mulig med 400.000 kroner fra den første kommunale pulje til styrkelse af "generationspagten." Puljen på to millioner kroner årligt i to år skal sikre, at generationerne får mere glæde af hinanden i Odense Kommune og kan søges af foreninger, borgergrupper og institutioner.

- Det her havde ikke kunnet lade sig gøre uden pengene fra generationspagten. Vi har fået professionelle til at lave kampagnen for os. I de tre foreninger har vi ikke kapacitet eller viden til at forhandle med reklamefolk, lave små film eller noget af det andet, der er sat i gang, siger Hanne Syrak, der også fortæller, at samarbejdet mellem de tre foreninger er meget meningsfyldt.

En sidegevinst ved samarbejdet om kampagnen har været, at frivillige skal sendes videre til andre foreninger, hvis en frivillig skulle passe bedre i en af de andre foreninger.

Hos Børns Voksenvenner binder man sig eksempelvis i to år, og hvis en frivillig er i tvivl, kan de sendes videre til 2 timer om dagen, som kun kræver, at man binder sig et halvt år ad gangen.

Der er ansøgningsfrist til at søge næste pulje på to millioner kroner til generationspagten den 17. marts.