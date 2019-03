By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) vil knopskydninger til livs. - Vi har for eksempel fået opbygget to byplansafdelinger - en i By- og Kulturforvaltningen og så bystrategisk stab på rådhuset. Men overadministrerer vi ikke os selv, når vi skaber små lommer, der gør det sværere at koordinere, spørger hun. Arkivfoto: Lasse Hansen