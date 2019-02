Der mangler op mod en halv milliard kroner i det kommunale budget for at betale for velfærden til det stigende antal børn og ældre. Nu foreslår borgmester Peter Rahbæk Juel (S) at skære 60 millioner kroner af kommunens administrationsudgifter. Det svarer til 100 medarbejdere.

Han har ambitioner om at søge hjælp, indsigt og konkrete bud fra såvel en velfærds-taskforce som borgere og medarbejdere i jagten på det trecifrede millionbeløb, der skal sikre velfærd til et stigende antal børn og ældre.

Alligevel meldte borgmester Peter Rahbæk Juel (S) allerede torsdag aften ud, at han agter at skære 100 stillinger i kommunens administration og ad den vej finde 60 millioner sparede kroner, der i stedet kan sendes i børnene og de ældres retning. Beløbet svarer til cirka 10 procent af de administrative udgifter.

- Der er ingen, der går på arbejde i Odense Kommune, uden at skabe en værdi, og derfor er det ikke nogen let beslutning, siger Rahbæk Juel.

- Men vi står over for enorme økonomiske udfordringer og bliver nødt til at vælge. Og jeg vælger velfærden, understreger han.

Hvorfor overhovedet nedsætte en taskforce, hvis du selv har løsningerne?

- Taskforcen skal være med til at kvalificere de prognoser og det talmateriale, vi har nu, og komme med forslag til tiltag. Men beslutningerne skal træffes af os som politikere.

Hvad nu hvis taskforcen finder spareforslag, der ikke rammer administrationen så hårdt?

- Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig. Og selv om de 60 millioner kroner er en stor bid, så er det langt fra nok. Vi skal op på et væsentligt trecifret beløb for at nå i mål, påpeger Peter Rahbæk Juel.

Umiddelbart går ingen af kommunens fem forvaltninger fri, men der er alligevel to grupper administrative medarbejdere, borgmesteren vil frede.

- Den ene gruppe er de ansatte, der arbejder med at at få ledige ud i job. For det kan få konsekvenser for vores skatteindtægter, siger han.

- Og den anden gruppe er dem, der arbejder i den nære velfærd - for eksempel med udsatte børn.

Det er borgmesterens plan at præsentere Økonomiudvalget for spareforslaget på et møde 20. februar. Og er der politisk opbakning, håber han at nå i mål med afskedigelserne inden sommerferien.

- Vi kan lige så godt komme i gang og sikre en grundig og gennemsigtig proces, påpeger Rahbæk Juel.

På grund af en markant stigning i antallet af både helt unge og lidt ældre odenseanere, vil der i 2028 ifølge kommunens prognoser og beregninger mangle op mod en halv milliard kroner for at sikre det velfærdsniveau, der i dag er i daginstitutioner, i folkeskoler og ældrepleje.

