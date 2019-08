Iværksættere kæmper for overlevelse: - Det er kortsigtet at lukke Stjerneskibet

Kort fortalt om Stjerneskibet

I øjeblikket er der næsten fuldt hus i Stjerneskibet med cirka 60 iværksættere og 30 forskellige virksomheder.



Idéen bag Stjerneskibet er, at det skal være nemt at komme ind og nemt at komme ud. Derfor er priserne sammensat, så de fleste kan være med. Prisen for et skrivebord i et åbent kontorlandskab er 1000 kroner.



Hvis man vil have sit eget kontor, starter priserne ved 2250 kroner.



Iværksætterne sidder der i gennemsnit to år, inden de er blevet for store og skal ud af huset igen.



Stjerneskibet tilbyder blandt andet iværksætterkonsulenter og et rådgiver-netværk, som alle borgere i Odense Kommune gratis kan benytte, hvis man har brug for rådgivning.



Stjerneskibet har qua dets sociale styrke også morgenmad for alle iværksætterne hver onsdag klokken ni. Her bliver der snakket på kryds og tværs og udvekslet idéer.



Et af de mere kendte firmaer, som startede i den karakteristiske bygning på Havnegade 29, er Too Good To Go, der har sørget for, at overskudsmad fra blandt andet restauranter bliver solgt for en skilling efter lukketid, fremfor at det ender i skraldespanden.