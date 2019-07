Iværksætter med store ambitioner: En af Fyns bedste tennisspillere bag ny kortspils-app

Odenseanske Mads Elholm sagde i starten af året op som professionel tennistræner i Fruens Bøge Tennisklub for at blive iværksætter med et nyt online-kortspil, som han håber kan blive et alternativ til poker.

En af Fyns bedste tennisspillere har smidt ketsjeren og satser nu helhjertet på en karriere som iværksætter.

34-årige Mads Elholm har igennem de seneste 10 år fungeret som professionel tennistræner i Fruens Bøge Tennisklub. I starten af året tog han dog en stor beslutning, da han sagde op som træner for at hellige sig arbejdet med en kortspils-appen Boost22, som er udviklet i samarbejde med Odense-firmaet Let Software.

- For nogle år siden sad jeg på en togtur og spillede kort med en ven, og vi talte om, at det var mærkeligt, at der ikke var lavet et alternativ til poker, som har været kæmpestort hele verden rundt. Så jeg undersøgte spillemarkedet, og der var ganske rigtigt et hul der, og sådan startede det hele, siger Mads Elholm.

- Kravet har været, at spillet skal være nemt at lære og meget mindre komplekst end poker.

Mads Elholm har nu valgt at satse på det nye spil og har derfor sagt sit tennisjob op.

- Jeg har været glad for at være tennistræner, men jeg var nu nået til at punkt, hvor jeg gerne ville give spillet chancen, siger Mads Elholm, der har fået Kim Blandfort Christensen og Henning Hürdum med om bord.

Hvis missionen lykkedes, er der da også en hel penge at hente. På verdensplan er pokerspil på nettet og mobil en milliardindustri, og også i Danmark omsætter forskellige spilfirmaer for omkring en milliard kroner om året.