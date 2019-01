Islamkritiker dømt for trusler: Ønskede død over muslimerne

Stifter af det islamkritiske parti Frit Danmark, Michael Ellegaard, blev fredag dømt for at have truet muslimer via Facebook. Han fik ingen straf, men ankede sagen alligevel. For ham er det et princip om lighed for loven.

Det var en lettere ophidset Michael Ellegaard, som fredag middag forlod retssal seks i Retten i Odense. For selvom han gik fri for straf blev han alligevel kendt skyldig i overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b, stk. 1. Det er den, der siger, at man ikke må true, forhåne eller nedværdige andre på baggrund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. - Det handler om ligestilling for loven, det her. Vi er åbenbart ikke lige for loven i Danmark, og derfor tager jeg sagen til landsretten, fortalte han efter at være blevet dømt. Det, Michael Ellegaard hentyder til er, at det Facebook-opslag, som han blev dømt for, efter hans overbevisning blot var en efterligning af ordene fra den imam, hvis opslag Michael Ellegaards opslag var en kommentar til. Det omtalte Facebook-opslag indeholdt blandt andet sætningen: "VI ØNSKER DØD OVER MUHAMMEDDANERNE". En sætning, der, ifølge Michael Ellegaard, tidligere var sagt af en imam fra Grimshøjmoskeen i Aarhus. Her var det blot ikke muslimerne, der var ønsket døde, men derimod jøderne. - Imamen er ikke blevet sigtet for sit udsagn, så derfor spørger jeg mig selv; hvorfor sidder jeg her i dag? Vores ord er ens, men med omvendt fortegn. Man må åbenbart sige, hvad man vil om jøderne, men ikke om muhamedanerne. Det er ikke lighed for loven. Således talte Michael Ellegaard, da han af dommeren fik lov at komme med en sidste kommentar. Det er blevet kendt for avisen, at imamen havde kaldt til død over jøderne under en tale i Tyskland, hvor han rent faktisk blev idømt en bødestraf på 10.000 euro svarende til cirka 75.000 kroner. Fordi han allerede var blevet straffet i Tyskland, blev der ikke rejst sigtelse imod ham i Danmark. Det blev dog ikke fremlagt til dagens retssag, fordi anklageren ikke vidste det.

Politikertitel ligegyldig Udover Michael Ellegaards argumentation om retfærdighed og lighed for loven havde han et andet es i ærmet. Han påberåbte reglen om, at der kan tages særlige hensyn til politikere i sager om ytringsfrihed. Michael Ellegaard stiftede i 1993 partiet Frit Danmark, og har været opstillet til både amts-, regions- og kommunalvalg. Det er ikke lykkedes ham at blive valgt ind, men bevægelsens Facebookgruppe har i skrivende stund flere end 6000 medlemmer. Det var i øvrigt via partiets Facebookgruppe, at det anmeldte opslag blev slået op. Det udspil var anklageren dog forberedt på, så hun refererede til en gammel sag, hvor Mogens Glistrup i direkte tv havde lavet en lignende skælmsk udtalelse om muslimer. En udtalelse, der blev belønnet med en dom efter selvsamme paragraf. Mogens Glistrup var dengang formand for Fremskridtspartiet. Da dommen blev afsagt blev det straks affærdiget, at Michael Ellegaard skulle have særlige hensyn som politiker. - Man må ikke true andre - uanset om man er politiker eller ej, fortalte dommeren ham. Michael Ellegaard har tidligere været i fængsel, blandt andet i to omgange af seks måneder. I 2012 for at have affyret sit luftgevær mod politiet, og i 2016 for trusler mod en sagsbehandler i Odense Kommune. Der blev ikke udmålt nogen straf, da Michael Ellegaard i mellemtiden har afsonet straf for andre forhold. Dagens straf havde i givet fald været en bøde, der havde været kategoriseret som en tillægsstraf. Normalt skriver vi ikke navne på personer, som bliver idømt under ét års ubetinget fængsel. Vi gør i disse sager en undtagelse, fordi Michael Ellegaard er formand for et politisk parti, ligesom han har været opstillet ved flere valg.