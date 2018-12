Jim Newman, indehaver af den irske pub Ryan's, kræver erstatning for skader og tabt omsætning som følge af TBT-byggeriet. Men efter næsten tre måneder uden reaktion er tålmodigheden ved at slippe op.

- Deadline for mig er 1. januar 2019. De har haft rigelig tid til at svare, og hvis de (Fra Gade til By og Odense Kommune, red. ) ikke reagerer inden nytår, går jeg videre med sagen, siger Jim Newman.

Pubejeren har via sin advokat krævet erstatning for blandt andet tabt fortjeneste og ødelagte skilte, men han må konstatere, han bliver ignoreret. Derfor sætter han nytår som deadline for, hvornår han senest skal have modtaget et svar, hvis ikke sagen skal ende i byretten.

Næsten tre måneder er gået, siden pubejer Jim Newman rejste et erstatningskrav over for TBT-projektet Fra Gade til By og Odense Kommune . Men intet har han hørt. Nu er indehaveren af den irske pub Ryan's ved Fisketorvet ved at miste tålmodigheden.

Stank af kloak skræmte gæster væk

Det var sidst i september, at Jim Newman via sin advokat rejste et erstatningskrav over for Odense Kommune og TBT-projektet Fra Gade til By.

Det gjorde han blandt andet som følge af, at han mener, Ryan's har fået ødelagt skilte og markiser for i alt cirka 100.000 kroner, efter de er blevet ramt af flyvende materiale fra byggepladsen. Desuden kræver han erstatning - 30.000 kroner - for tab af en stor del af omsætningen i weekenden den 21. september til 23. september.

Tirsdag i den uge blev et kloakarbejde påbegyndt direkte ud for pubben. Arbejdet blev ikke færdiggjort inden weekenden, hvor Ryan's har en stor del af sin omsætning. Det betød, at en åben kloak blev efterladt weekenden over med en fæl stank til følge. Gæsterne forlod ganske enkelt stedet, fordi de ikke kunne holde stanken ud, fortæller Jim Newman.

- Du skulle have set det. Folk gik bare, og jeg kan godt forstå dem, for hvem gider sidde på en pub, hvor det stinker af lort, har han tidligere fortalt.

Et ur, der hænger udenfor, er desuden holdt op med at gå, fordi det ikke kan tåle rystelserne fra byggepladsen, skriver Jim Newmans advokat, ligesom der også er sprøjtet beton ud over pubbens vinduer, døre, udendørs paneler og facader.