Ironman mod Cancer: Patrick træner op for sin syge far

Patrick Harboe træner op til Ironman i København. Formålet er at samle penge til Kræftens Bekæmpelse. Patrick har selv kræften tæt på livet, da hans far er syg med uhelbredelig kræft. Foto: Sugi Thiru

Den 18. august 2019 er der dømt Ironman i København. Den krævende disciplin er 26-årige Patrick Harboe fra Odense ved at træne op til sammen med sin bedste ven Nabil Mahallati. Han vil imidlertid ikke kun gennemføre den for ham selv - men for sin kræftsyge far og alle, der er pårørende til sygdommen.

Odense: Det er sent fredag eftermiddag i Svømmehallen Klosterbakken. Solens sidste krampetrækninger får sendt blide stråler ind gennem vinduet, der giver genskær i de klorholdige, små blå bølger i bassinet. Det er her mellem den umiskendelige lugt af klor og den høje temperatur, at Patrick Harboe dukker op af vandet og retter på sine dykkerbriller. Den 26-årige fodboldtræner fra Odense Boldklub er nemlig i gang med et træningsforløb, der er udover det sædvanlige. Han er sammen med sin bedste ven, Nabil Mahallati, ved at træne op til at gennemføre den forestående ironman til august i København. Målet om gennemførelsen af en ironman er dog alt andet end selvisk motiveret. De to venner har begge haft kræft tæt inde på livet og løber, cykler og svømmer derfor for alle pårørende til kræftramte. - For Nabil og jeg er det her et personligt projekt. Min far ligger nu syg med kræft og Nabil har mistet begge sine bedstemødre til sygdommen. For os betyder det derfor meget, at vi kan vise andre mennesker, at der som pårørende er noget at kæmpe for. Fordi en ironman er en af de sværeste discipliner, håber vi at det kan være med til at skabe endnu mere opmærksomhed, fortæller Patrick Harboe. De to mænd har sammen stiftet kampagnen: Ironman Mod Cancer, der er skabt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Gennem Facebook og Instagram vil Patrick Harboe og Nabil Mahallati løbende lægge videoer og opdateringer ind fra deres træning frem mod august. Deres indsamling går ubeskåret til "Børn berørt af kræft", da de to venner begge ved, hvor hårdt det egentlig er, når kræften rammer så tæt på. - Som pårørende står man med en enorm følelse af afmagt og uforståenhed omkring det hele. Især når det gælder ens forældre, der hele ens liv har været forbilleder. Derfor vil vi med vores projekt fortælle, at det at man har et pusterum væk fra kræften kan gøre underværker. Man behøver naturligvis ikke at gennemføre en ironman, siger Patrick Harboe beroligende.

Ønsker man at følge de to venners træning kan det gøres på Facebook-siden: 'Ironman 2019 - Kræftens Bekæmpelse' og på Instagram: 'Ironman Mod Cancer'.



Patrick Harboe og Nabil Mahallatis kampagne, 'Ironman Mod Cancer', løber fra 1. februar til og med den planlagte Ironman den 18. august 2019. Kampagnens indsamlingsmål ligger på 100.000 kroner. Mandag eftermiddag var der indsamlet 11.400 kroner.

Nabils søster Jasmin hjælper vennerne med at promovere projektet på de sociale medier. Deres kamp mod kræft kan følges på Facebook på "Ironman 2019 Kræftens Bekæmpelse" samt " Ironman Mod Cancer" på Instagram. Foto: Sugi Thiru

Fælles træning i den anden ende af verden Mens Patrick Harboe svømmer baner i svømmehallen i Odense, er hans ven Nabil Mahallati også igang med at træne op til sommerens endemål. Den fælles træning foregår dog med mange kilometers afstand. Nabil Mahallati er i øjeblikket i praktik på Java i forbindelse med sit studie. Det skal dog ikke stoppe den unge mand i at fortsætte sin træning, når hans kammerat hjemme i Danmark samtidig er i gang. - Vores projekt har været med til at give hår på brystet. Patrick og jeg er konkurrencemennesker, så vi elsker at udfordre hinanden. Hvis jeg løber 15 km den ene dag, er han jo nødt til at løbe 20. Sådan er det bare, fortæller Nabil Mahallati. De to venner har downloadet en app, der kan registrere, hver gang de har udført en træning. Her kan de følge med, hvor mange minutter, de har trænet og hvor langt de, for eksempel, hver især har løbet. - Det er en super god motivator, at man kan tjekke op på hinanden og se hinandens fremskridt. Det har været hårdt, for jeg har ærlig talt en smule prinsesseankler, så man skal virkelig vænne sig til de 20 kilometer, griner Nabil Mahallati over en Facebook-messenger-forbindelse. Han håber dog, at det varme klima på Java under træningen kan være med til at give ham en fordel, når han er hjemme igen i april.

Selvom Patrick Harboe kæmper med tankerne om sin fars sygdom, så har de mange positive tilkendegivelser online bragt et smil på hans læber. Foto: Sugi Thiru

Den varme modtagelse Denne fredag er også en milepæl for de to venners kampagne. Det er lykkedes dem at få fat i de to første sponsorer til deres kampagne i form af OnlinePlus og Design Cykler, der stiller materialer til rådighed. Det gør hele projektet mere virkelig for de to ironman-aspiranter. Det er dog den gode respons, som de to venner har modtaget, der virkelig motiverer dem til at fortsætte. Deres første video om projektet er blevet delt over 400 gange og den er nået ud til mere end 150.000 mennesker på Facebook. Særlig én persons respons har betydet mere end nogen anden for den unge Patrick Harboe efter dagens gode nyhed om sponsorat. - Det var helt ubeskriveligt at få lov til at fortælle min far om alle de gode tilkendegivelser fra folk og vores to første sponsorer. Jeg kunne se, at han sad og lyttede og smilede, mens tårerne trillede ned af kinderne på ham. Det er øjeblikke som det, der gør, at jeg ved, at det er alle anstrengelserne værd, lyder det fra en rørt Patrick Harboe, hvis far er uhelbredelig syg. Patrick Harboe er glad for, at han kan gå igennem denne udfordring med sin bedste ven. Det 12-årige venskab styrkes i følge de to hver dag gennem forløbet. De håber at kunne se tilbage på kampagnen om 20 år - med smil på læben over en solid indsamling, masser af support og en gennemført ironman.