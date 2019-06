Et nyt forskningsprojekt i demens fra SDU og OUH vil for første gang herhjemme inddrage de demente og deres pårørende og lade dem få afgørende indflydelse på projektet. Målet? At finde ud af hvad "det gode liv" med demens er og at se på, hvad der kan hjælpe de demente og deres pårørende i hverdagen.

Kan man have et godt liv med demens?

Ja, mener forskere på Syddansk Universitet (SDU) og Demensklinikken på Odense Universitets Hospital (OUH). De har kastet sig ud i et ambitiøst forskningsprojekt, der ved hjælp af en ny tilgang skal være med til at finde bedre måder at hjælpe demente og deres pårørende på i hverdagen.

Tilgangen kaldes citizen science, og begrebet dækker over, at forskere og borgere går i dialog om konkrete problemer - de interagerer, som det hedder på nudansk - med udgangspunkt i viden og fakta. Og det kan der være store fordele i, forklarer projektleder og professor i folkesundhed Pernille Tanggaard Andersen fra SDU:

- Vi vil gerne finde ud af, hvad det gode liv med demens er. Hvad vil det egentlig sige set ud fra forskellige forskningsvinkler, og hvordan ser det ud fra den demente borgers eget perspektiv? Projektet er lagt an på, at vi med det samme får inkluderet de demente borgerne, folk omkring dem, de sundhedsprofessionelle og kommunale medarbejdere samt patientforeningerne. Målet er at rette forskningsprojektet til, så vi får al viden fra alle involverede bragt i spil.

- Det er nemlig ikke alt, vi i dag er opmærksomme på i vores forskning. Nogle gange går vi for mange gange over åen efter vand i stedet for at inddrage folk selv med det samme og designe projektet på den baggrund. Vi regner blandt andet med, at de demente borgere selv kan påpege nogle ting, for eksempel at de kan have svært at komme rundt, eller at de har brug for hjælp til at komme ud at handle, forklarer Pernille Tanggaard Andersen.