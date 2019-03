Intet er helligt: Biler brudt op på stribe ved kirkegård

Det er formentlig den samme indbrudstyv, der onsdag stod bag en stribe indbrud på Heden i Odense, tæt på Assistens Kirkegård og ikke langt fra Odense Universitetshospital.

Tyvens fremgangsmåde er den samme, og for to af indbruddene er der også tale om det samme tidsrum midt på dagen. Den første anmeldelse fik Fyns Politi klokken 11.50 fra ejeren af en blå Nissan. Vedkommende havde parkeret kortvarigt mellem 11.35 og 11.50, og i det tidsrum havde tyven nået at slå en rude ind i den højre fordør. Tyven havde gennemrodet bilen og stjålet en jagtkikkert fra handskerummet.

Klokken 12.40 kom den næste anmeldelse fra en bilejer, der kom ud til en opbrudt bil. Her havde tyven knust en siderude i venstre bagdør på en hvid Citroên. Her var udbyttet en brun skuldertaske i læder, der havde stået i bilen. Tasken indeholdt en bærbar computer af mærket HP og mærket "Kirkeministeriet", en transportabel harddisk samt en kalender. Her var indbruddet sket mellem 11.30 og 12.40.

Tidspunktet for dagens tredje indbrud var mere diffust. Da ejeren af en sølvgrå Hyundai I10 ringede til politiet klokken 16.08, var det med en besked om, at indbruddet kunne være sket hele dagen fra klokken 9.00 og frem til klokken 16. Her havde tyven knust to ruder i bilens venstre side, og her var en kikkert, et par Rayban solbriller og et indkøbsnet forsvundet.

Ingen har tilsyneladende set indbrudstyven, men skulle man have oplysninger til sagen, kan Fyns Politi kontaktes på tlf. 114.