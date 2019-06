Ingen uenigheder: K og S svinger med spareøksen i tæt parløb

Hverken K eller S kan pege på et eneste sted, hvor partierne ser forskelligt på, hvordan 79 mio. kr. skal spares på by- og kulturområdet.

Det ene parti er traditionelt blåt, det andet er traditionelt rødt.

Men dybest set kunne Konservative og Socialdemokraterne i Odense lige så godt være et stort fælles parti - måske med fællesfarven lilla.

I hvert fald bedømt på forløbet omkring besparelser på by- og kulturområdet har spareduoen haft fælles fodslag, og hverken Anders W. Berthelsen (S) eller Kristian Guldfeldt (K) kan pege på et eneste sted, hvor partierne har været uenige om, hvordan de store besparelser skal føres ud i livet.

- Det har også overrasket os, hvor enige, vi har været, siger Kristian Guldfeldt.

- Grundliggende er det et udtryk for, at vi deler den samme vision om at fjerne de her uigenkaldelige besparelser (i forvaltningens første spareforslag, red.), tilføjer han.

Begge taler også om det fælles gods, der ligger i, at K og S er ofte har stået sammen om kulturpolitikken, og at de som de to eneste partier har haft borgmesterposten i Odense.

De to partiers enighed betyder dog ikke, at alt ånder fred og idyl i By- og Kulturudvalget. Den politisk kant kommer fra Venstre, der modsat de normale venner hos Konservative, har afvist at køre parløb med Socialdemokratiet omkring besparelserne.

Til gengæld har K og S, ifølge Berthelsen og Guldfeldt, haft gode samtaler med udvalgets sidste parti Enhedslisten omkring det sparekatalog, de nu præsenterer.