Ingen tillid: Naboer stoler ikke på løfter fra Biogas-ejer

Siger lokalpolitikerne i Odense ja til udvidelsen af biogas-anlægget i Fangel, så er det er Bigadans plan at have det klar til drift inden årets udgang. Foto: Nils Svalebøg

Bigadan, der ejer Fangel Biogas, har allerede vist, at de ikke tager naboernes klager alvorligt. Derfor gør nye løfter ingen forskel, mener Bartosz Pilecki, der er en af initiativtagerne til en underskriftindsamling imod udvidelse af biogas-anlægget.

Afgørelsens time nærmer sig i Fangel. Inden sommerferien skal By- og Kulturudvalget på et møde den 25. juni sige ja eller nej til Fangel Biogas' ønske om at måtte udvide, og ifølge kritikere af udvidelsesplanerne skal en række nye tiltag - foreslået af biogas-ejeren Bigadan og onsdag omtalt i Fyens Stiftstidende - ses i netop det lys. For selvom Bigadan præsenterer tiltagene, der bl.a. omfatter bedre overvågning af lugtgener og øget nabodialog, som et forsøg på at imødekomme naboernes bekymringer, så er det slet ikke det, det handler om, mener bl.a. Bartosz Pilecki, der er en af initiativtagerne til en underskriftindsamling med over 750 underskrifter imod udvidelse af biogas-anlægget. - Det virker mere som om, de (Bigadan, red.) forsøger at lægge pres på kommunen, siger han.

Fire underskriftindsamlinger Sagen om mulig udvidelse af Fangel Biogas er en stor sag i både Fangel og Skt. Klemens.Fire underskriftindsamlinger - to for og to imod udvidelsen - er gennemført i høringsfasen.



De to underskriftindsamlinger til fordel for en udvidelse er bakket op af henholdvis 15 og 23 underskrivere.



De to underskriftindsamlinger imod udvidelsen har langt flere underskrivere. Den største af dem - den fra Skt. Klemens-området - har 758 skrevet under på.

Troværdigheden er tyndslidt Ifølge Bartosz Pilecki har mange beboere i området gennem flere år forsøgt at føre dialog med Fangel Biogas omkring lugtgener. - Men de er aldrig blevet taget seriøst. Med det in mente, føler vi ikke, der er nogen garanti for, at firmaets attitude lige pludselig skulle ændre sig nu, lyder det fra Bartosz Pilecki. Heller ikke Kenneth Minck, der bor tæt ved biogas-anlægget og som i årevis har kæmpet imod udvidelsesplaner for Fangel Biogas, er imponeret af de løfter om nye naborettede initiativer, der lyder fra Bigadan her tæt op imod deadline for, at de lokale politikere skal afgøre, om der skal gives tilladelse til en udvidelse. Han mener, at virksomheden allerede har bevist flere gange, at den ikke ønsker at tage hensyn til naboerne. - De (Fangel Biogas, red.) er allerede politianmeldt for overtrædelser af deres miljøgodkendelse, påpeger Kenneth Minck blandt andet.

Bigadan: Stol på os Karsten Østergaard Jensen, Bigadans driftsleder for Fangel Biogas, siger om kritikken: - Vi ønsker, at folk skal kunne have tillid til os. Han tilføjer: - Vi har netop lyttet til den kritik, der har været fra naboerne gennem mange år. At de ønsker mindre trafik på de små veje og mindre lugt fra anlægget. Det er det, vi prøver at imødekomme med udvidelsen, siger han og anslår, at op imod to tredjedele af den samlede investering går til etablering af en ny adgangsvej, forbedret lugtbehandling og mulighed for indendørs aflæsning. - Alt det er sådan set ikke noget, der genererer økonomi for os. Det er noget, vi gør for at forsøge at imødekomme naboerne, siger Karsten Østergaard Jensen.