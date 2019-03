Ingen tid til tissepause: Buschauffører bad byrådet trykke stop

- Det er tid til at trykke stop, stod der på de bannere og de bluser, der mødte politikerne, da de onsdag tog fat på byrådsmødet.

En flok buschauffører var mødt op for at protestere mod de arbejdsforhold, de bliver budt, efter besparelser har gjort det svært at nå køreplanen, spisepause og toiletbesøg.

Og i byrådssalen fik en af chaufførerne indledningsvis ordet.

- Tid er blevet en stor udfordring i vores hverdag, og vi er kommet for at spørge jer politikere om jeres opbakning til et bedre arbejdsmiljø for os som chauffører og bedre kvalitet for passagererne, sagde chaufføren, der præsenterede sig som Henrik og med mere end 30 år bag rattet i bybusserne.

Han og de øvrige buschauffører må nu vente på et skriftligt svar på spørgsmålet, og det samme gælder Kenneth Minck, der også var mødt op for at benytte muligheden for at stille spørgsmål direkte til byrådssalens politikere.

Han bor tæt ved det biogasanlæg, der ønsker at udvide i Fangel, og han er bekymret.

- Man bygger nyt boligområde og bevarer skolen, men vil så pludselig placere et stort biogasanlæg der. Jeg vil opfordre til, at I tænker over, hvad den langsigtede plan er. Vil I have boliger eller industri? Det skylder I os at tage stilling til, argumenterede Kenneth Minck.

Udvidelsen af Fangel Bioenergi er i høring frem til 8. april.